Финансы

Rostov gazetaRostov gazetaРубль укрепился к резервным валютам

Как пишет RT, стоимость доллара просела до 72,72 руб. (−29 коп.), а курс евро упал до 79,15 руб. (−25 коп.).
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Доллар показал апрельское укрепление к рублю

АБН06:55

Рубль укрепился к резервным валютам

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Рубль активно укрепляется к доллару

Парламентская газета29 апреля в 17:15
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Студия Easy Trigger Games планирует также выпустить настоящие аркадные машины для своего ретро-шутера, поскольку они как нельзя более соответствуют духу и стилю Huntdown.
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Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
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Заразившуюся коронавирусом Татьяну Васильеву поразил масштаб эпидемии

Заразившаяся коронавирусом актриса Татьяна Васильева рассказала в своем Instagram, что после ухудшения самочувствия и посещения больницы она осознала масштаб эпидемии.
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Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет

Отцу и сыну удалось увидеться много лет спустя.
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Новый процессор Intel i9-10900K потребляет 250 Вт на пике нагрузки

Флагман новой линейки Intel с разблокированным множителем на пике нагрузки потребляет 250 Вт, сообщили источники.
iReactor 30 апреля в 20:34
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Армия и оружие

В Афганистане начали освобождать пленных террористов

Власти Афганистана освободили из тюрьмы Пул-э-Чархи в Кабуле около 100 пленных членов радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое).
Lenta.ru 15:06
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Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru 03:50
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Новый каталог The Sims 4 получил название «Нарядные Нитки»

В результате будущий каталог получил название «The Sims 4 Нарядные Нитки».
Игромания.ру 11:49
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Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына

Газета.Ru 17:58
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Наука

Описан новый способ лечения коронавируса

Американские ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии проанализировали иммунный ответ организма на заражение.
Российская газета 11:05
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Здоровье

Власти объяснили очереди скорых у больниц в Петербурге

Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
РИА Новости 16:28
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Общество

Рост числа зараженных коронавирусом в Москве объяснили

Число зараженных коронавирусом в Москве увеличивается не за счет больных и госпитализированных, а за счет выявленных благодаря активному тестированию носителей вируса.
Lenta.ru 17:52
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Общество

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
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Автоспорт

26 лет назад погиб Айртон Сенна

Сегодня исполняется 26 лет со дня гибели Айртона Сенны. Трехкратный чемпион мира погиб в аварии на трассе в Имоле.
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Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
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Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
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Новый фильм франшизы «Трансформеры» выйдет летом 2022 года

Не имеющий пока что официального названия блокбастер выйдет 24 июня 2022 года.
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Berkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд

Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке почти в $50 млрд на фоне пандемии коронавируса.
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Ловрен: «Мы заперты дома, уже 46 дней никуда не выходили»

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен рассказал о том, как он проводит время на карантине.
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В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Изобретена ракетно-двигательная система, которая раньше считалась невозможной

Исследователи разработали вращающийся детонационный ракетный двигатель, который может снизить массу и повысить эффективность верхних ступеней космических кораблей.
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В США члены конгресса отказались от быстрых тестов на коронавирус

Вашингтон, 3 мая 2020, 01:24 — REGNUM Предложение Белого дома развернуть комплекс для быстрого тестирования на новый коронавирус для конгрессменов было отклонено конгрессом США, 2 мая передает телеканал CNN.
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Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
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Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
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