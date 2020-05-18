Финансы

REGNUMREGNUMРубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:23

Курс рубля продолжил расти

Lenta.ru03:13

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 72,5 рубля

ТАСС03:02

Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля

Комсомольская правда03:27

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс вблизи 73 руб./$ в текущих условиях выглядит обоснованным - Банк «Санкт-Петербург»

Финмаркет05:33

Курс рубля вырос вслед за нефтью

РИА Новостивчера в 15:31
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
799
Политика

Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство

Напомним, президент России Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины (самопровозглашенные ДНР и ЛНР).
Коммерсантъ 01:46
74
Политика

Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра РФ

Президент Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства.
Российская газета 05:11
826
Здоровье

В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
457
Здоровье

109 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области

На 19 мая в Саратовской области у 1980 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19, из них выздоровели 518 человек, в том числе 55 за сутки.
Kursk.com 04:04
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Происшествия

СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
1,1K
Наука

Ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу людей

Вашингтон, 19 мая 2020, 13:36 — REGNUM Перенесшие в 2003 году атипичную пневмонию люди могут оказаться невосприимчивы к новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:36
25
Технологии

В Новосибирске нашли новый способ тестирования на коронавирус

Коммерсантъ Новосибирск вчера в 05:30
55
Общество

Минтруд назвал дату возвращения предприятий к работе

Глава Минтруда Антон Котяков ожидает, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется к концу июня — к этому времени, согласно последнему прогнозу, заработает большинство предприятий.
BFM.ru 02:47
37
Общество

Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Коммерсантъ 03:03
10
Политика

Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
Lenta.ru 05:22
1
Общество

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
9
Общество

Сотрудники склада сети алкомаркетов заразились коронавирусом

Екатеринбург, 16 мая 2020, 21:16 — REGNUM В Екатеринбурге на складе сети магазинов «Красное и белое» введены карантинные мероприятия.
REGNUM 16 мая в 14:16
43
Общество

Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 01:18
1,2K
Общество

На петербургской таможне не дали вывезти в Польшу 3,5 млн перчаток

Партия средств индивидуальной защиты, которую собирались вывезти в Польшу, состояла из 3 585 900 штук «перчаток полиэтиленовых одноразовых».
FlashNord 06:19
Гаджеты

Apple готовит круглые QR-коды

По информации инсайдера, бывшего репортера TechCrunch Джоша Констайна, речь идёт о возможности считывать информацию с традиционных монохромных QR-кодов, так и с круглых разноцветных QR-кодов.
Популярная механика 04:12
Авто

Пикап Ford Ranger получил «мрачную» спецверсию

Представители компании Ford показали новую ограниченную версию Thunder для автомобиля Ranger.
Car.ru вчера в 07:24
Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых правительственных Toyota Camry

Житель Челябинской области обнаружил на территории оздоровительного центра, расположенного в лесу, несколько десятков новых японских автомобилей.
Car.ru 03:36
16
Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами

На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
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Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
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Общество

В России хотят увеличить срок выплаты накопительной пенсии до 22 лет

В законе закрепляется, что срок расчета выплаты накопительной части пенсии возрастает с 258 до 264 месяцев, то есть до 22 лет.
Урал-пресс-информ вчера в 02:14
3,8K
Армия и оружие

Боеспособность Су-34 оценили в Китае

Журналисты китайского издания «Хуаньцю шибао» назвали российский Су-34 лучшим в мире истребителем-бомбардировщиком.
Военное дело вчера в 07:07
18
Общество

Испания готовится принимать туристов уже с конца июня

Ранее о желании начать принимать туристов заявила Турция.
Фонтанка.Ру вчера в 10:25
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
16
Экономика

ВВП России в апреле рухнул на треть

По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.
Вести.Ru 02:52
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Футбол

Капитан «Уотфорда» Дини отказался возвращаться к тренировкам

Капитан «Уотфорда» нападающий Трой Дини сообщил, что не намерен возвращаться к тренировкам, несмотря на соответствующее разрешение от английской Премьер-лиги.
Чемпионат 04:37
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Коммерсантъ вчера в 08:31
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Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве ребенка

Сотрудники полиции задержали в Коломне женщину, которая подозревается в убийстве своего девятимесячного сына.
ТАСС 05:44
44
Общество

Биолог спрогнозировала сроки завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавирусной инфекции нового типа в России закончится тогда, когда не будет ни одного активного случая заражения, считает главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева.
ФАН 03:45
167
Общество

В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса

В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
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