Финансы
REGNUMРубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля
Комсомольская правда03:27
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Комментарии
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Политика
Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство
Напомним, президент России Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины (самопровозглашенные ДНР и ЛНР).
Коммерсантъ 01:46
Политика
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра РФ
Президент Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства.
Российская газета 05:11
Здоровье
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
Здоровье
109 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области
На 19 мая в Саратовской области у 1980 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19, из них выздоровели 518 человек, в том числе 55 за сутки.
Kursk.com 04:04
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Наука
Ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу людей
Вашингтон, 19 мая 2020, 13:36 — REGNUM Перенесшие в 2003 году атипичную пневмонию люди могут оказаться невосприимчивы к новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:36
Технологии
В Новосибирске нашли новый способ тестирования на коронавирус
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 05:30
Общество
Минтруд назвал дату возвращения предприятий к работе
Глава Минтруда Антон Котяков ожидает, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется к концу июня — к этому времени, согласно последнему прогнозу, заработает большинство предприятий.
BFM.ru 02:47
Общество
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Коммерсантъ 03:03
Политика
Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
Lenta.ru 05:22
Общество
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
Общество
Сотрудники склада сети алкомаркетов заразились коронавирусом
Екатеринбург, 16 мая 2020, 21:16 — REGNUM В Екатеринбурге на складе сети магазинов «Красное и белое» введены карантинные мероприятия.
REGNUM 16 мая в 14:16
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Общество
На петербургской таможне не дали вывезти в Польшу 3,5 млн перчаток
Партия средств индивидуальной защиты, которую собирались вывезти в Польшу, состояла из 3 585 900 штук «перчаток полиэтиленовых одноразовых».
FlashNord 06:19
Гаджеты
Apple готовит круглые QR-коды
По информации инсайдера, бывшего репортера TechCrunch Джоша Констайна, речь идёт о возможности считывать информацию с традиционных монохромных QR-кодов, так и с круглых разноцветных QR-кодов.
Популярная механика 04:12
Авто
Пикап Ford Ranger получил «мрачную» спецверсию
Представители компании Ford показали новую ограниченную версию Thunder для автомобиля Ranger.
Car.ru вчера в 07:24
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых правительственных Toyota Camry
Житель Челябинской области обнаружил на территории оздоровительного центра, расположенного в лесу, несколько десятков новых японских автомобилей.
Car.ru 03:36
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами
На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Общество
В России хотят увеличить срок выплаты накопительной пенсии до 22 лет
В законе закрепляется, что срок расчета выплаты накопительной части пенсии возрастает с 258 до 264 месяцев, то есть до 22 лет.
Урал-пресс-информ вчера в 02:14
Армия и оружие
Боеспособность Су-34 оценили в Китае
Журналисты китайского издания «Хуаньцю шибао» назвали российский Су-34 лучшим в мире истребителем-бомбардировщиком.
Военное дело вчера в 07:07
Общество
Испания готовится принимать туристов уже с конца июня
Ранее о желании начать принимать туристов заявила Турция.
Фонтанка.Ру вчера в 10:25
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
Экономика
ВВП России в апреле рухнул на треть
По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.
Вести.Ru 02:52
Футбол
Капитан «Уотфорда» Дини отказался возвращаться к тренировкам
Капитан «Уотфорда» нападающий Трой Дини сообщил, что не намерен возвращаться к тренировкам, несмотря на соответствующее разрешение от английской Премьер-лиги.
Чемпионат 04:37
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Коммерсантъ вчера в 08:31
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве ребенка
Сотрудники полиции задержали в Коломне женщину, которая подозревается в убийстве своего девятимесячного сына.
ТАСС 05:44
Общество
Биолог спрогнозировала сроки завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавирусной инфекции нового типа в России закончится тогда, когда не будет ни одного активного случая заражения, считает главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева.
ФАН 03:45
Общество
В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса
В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28