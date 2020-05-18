Финансы
REGNUMРубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля
Комсомольская правда03:27
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Комментарии
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Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри
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РБК 03:30
Общество
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ТАСС 08:21
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В лаборатории радиологического медцентра в Обнинске взорвался газ
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ТАСС 08:51
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Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
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Экономика
Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ
РИА Новости вчера в 10:26
Происшествия
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
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Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить
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Российская газета 05:59
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Наблюдательный совет Сбербанка определит размер дивидендов за 2019 год во второй половине августа, сообщил президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 08:44
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Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова
На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
Эхо Москвы в Уфе 00:56
Общество
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В первых числах июня можно будет дистанционно торговать безрецептурными лекарствами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 08:36
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Prognozist вчера в 02:39
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Происшествия
В Липецкой области четырехлетний ребенок утонул в сливной яме
Следствие выясняет обстоятельства гибели четырехлетнего мальчика, который утонул в сливной яме во дворе частного дома в Липецкой области, сообщает во вторник следственное управление СК РФ.
РИА Новости 07:49
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Китайским инсайдерам удалось раздобыть список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12.
NewInform вчера в 10:23
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефракс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
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Медведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца»
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
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Общество
На Урале очаг COVID-19 выявлен в компании, которая развозит товары
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Общество
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Известия вчера в 08:49
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Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store
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Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
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В челябинском лесу нашли 56 новых Toyota Camry
В Челябинске местные жители обнаружили у озера Смолино стоянку с 56 седанами Toyota Camry.
Журнал Авто.ру 06:45
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Леброн Джеймс продюсирует фильм о баскетболе с Адамом Сэндлером
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выступит продюсером нового фильма компании Netflix о баскетболе, который будет называться «Hustle», а главную роль в картине сыграет популярный актёр Адам Сэндлер.
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