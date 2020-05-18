Финансы
REGNUMРубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля
Комсомольская правда03:27
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Комментарии
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Происшествия
На Кубани выявлено 93 новых носителя SARS-CoV-2
Краснодар, 19 мая 2020, 10:55 — REGNUM 93 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Краснодарском крае за последние сутки, об этом 19 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
Армия и оружие
Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии
Триполи, 18 мая 2020, 15:37 — REGNUM Глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Сарадж приветствовал захват авиабазы Аль-Ватия, ранее контролируемой Ливийской национальной армией (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром.
REGNUM вчера в 08:37
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве маленького сына
Тело задушенного мальчика вечером 16 мая по возвращении с работы обнаружил 28-летний отец ребенка, проживающий вместе с семьей в Коломне.
Вести.Ru 05:57
Политика
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
Происшествия
Падение метеорита в российском регионе попало на видео
Падение метеорита попало на камеры видеонаблюдения и был замечен местными жителями, сообщается в сообществе города Канска (Красноярский край) во «ВКонтакте».
Lenta.ru 05:23
Происшествия
Продавец в Москве разбил бутылку о голову кашлявшего покупателя
В результате начавшегося конфликта продавец схватил литровую бутылку и обрушил ее на голову посетителя.
Московский Комсомолец 04:08
Общество
Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе
"Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
РИА Новости 02:07
Общество
В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными
Эхо Москвы вчера в 21:24
Футбол
«Атлетико» продлит членство 32 болельщикам, умершим во время пандемии коронавируса
«Клуб решил сохранить в новом сезоне членство всем, кто умер в эти месяцы пандемии, в качестве символического жеста в память о них и в благодарность за поддержку, которую они оказывали «Атлетико» на протяжении многих лет», – говорится в сообщении.
Sports.ru 05:28
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета вчера в 11:53
Наука
Студент из Оренбурга разработал обеззараживатель воздуха
NewInform 05:14
Общество
Роспотребнадзор рассказал об условиях организации детского отдыха
Роспотребнадзор почти подготовил проект рекомендаций по организации работы летних оздоровительных учреждений стационарного типа.
РИА Новости 04:26
Музыка
В 2021 году «Евровидение» состоится в Роттердаме
65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме, 16 мая сообщает пресс-служба конкурса.
ИА Красная Весна 17 мая в 02:22
Общество
Где в Самарской области выявили коронавирус за последние сутки
Как стало известно от оперштаба на 18 мая в Самарской области за сутки зарегистрированно 66 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Похвистнево-Информ вчера в 06:10
Общество
Названа необходимость возвращения прежнего пенсионного возраста
Ранее сообщалось, что депутаты от «Партии Роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко предложили вернуть в России прежний пенсионный возраст, и внесли эту инициативу на рассмотрение петербургского парламента.
URA.Ru вчера в 17:30
Космос
Астрономы нашли древнейшую звезду в Млечном Пути
Например, основываясь на металличности нашей звезды, Солнце появилась через сотни поколений звезд после Большого взрыва.
Машины и Механизмы вчера в 03:16
Армия и оружие
Российских военных вооружили парализаторами
Военная полиция белгородского гарнизона получила на вооружение нелетальные комплексы "Парализатор", сообщили в Минобороны России.
Российская газета 05:56
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru вчера в 09:11
Общество
Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru вчера в 05:08
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Футбол
«Зенит» предложит Кокорину новый контракт
Как сообщает портал Bobsoccer.ru, нападающий "Зенита" Александр Кокорин может заключить новый контракт с клубом.
Piter.tv 03:40
Экономика
Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня
Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель вчера в 03:00
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском вчера в 11:45
Игры
Создатели Minecraft изменили название и логотип студии
Mockva.ru вчера в 20:43