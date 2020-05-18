Финансы
REGNUMРубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить297
Подробнее о событии
Показать все источники
Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля
Комсомольская правда03:27
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 15:17, Ашберн
Комментарии
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет
Lenta.ru 14:50
Здоровье
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
Общество
Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России
ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
Время Н 16 мая в 10:39
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Армия и оружие
Ударные БПЛА Bayraktar TB2 для Украины: где их собираются использовать ВСУ
В соответствии с условиями контракта стоимостью в 69 млн долларов, Украина приобрела 6 ударных БПЛА Bayraktar TB2, комплект боеприпасов и 2 наземные станции управления.
Военное обозрение 10:08
Общество
Российская медсестра пришла на работу в прозрачном костюме и бикини
Медсестра из Тульской областной больницы надела на работу защитный костюм от коронавируса поверх бикини и попала на фото.
Lenta.ru 13:56
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa 11:05
Общество
В Совфеде предложили создать программу восстановления доходов граждан
Совет Федерации предлагает правительству разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 14:10
Общество
Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве
В Москве с понедельника, 25 мая, откроют МФЦ, заявил мэр столицы Сергей Собянин, предает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:15
Происшествия
СКР возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам
Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медицинскому персоналу за работу в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 11:46
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Экономика
Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны
О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом.
RuNews24.ru 10:56
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
Происшествия
В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре
Рязань, 19 мая 2020, 21:47 — REGNUM Сотрудники полиции в Рязани прервали незаконно организованный концерт в одном из местных баров, где собрались 48 местных жителей.
REGNUM 14:47
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
Здоровье
Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе
Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век 08:44
Общество
В Самарской области могут ужесточить режим ограничений
19 мая губернатор Самарской области проводит оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Неслухи.рф 11:28
Армия и оружие
Обвиняемого в шпионаже украинца этапировали из Крыма в Москву
Украинца Константина Ширингу, обвиняемого ФСБ в шпионаже, этапировали из Крыма в Москву.
Взгляд.ру 14:59
Космос
Камеры МКС засняли массовую эвакуацию НЛО с Земли
Эвакуация инопланетных кораблей, одновременно стартующих с Земли, была заснята 18 мая камерой видеонаблюдения, установленной на борту Международной космической станции.
iReactor 10:31
Здоровье
Доктор Мясников: Кому положено умереть — все равно умрут
Врач полагает, что рано или поздно инфекция возьмет свое.
Росбалт 13:18
Общество
В Минпромторге обещали снижение цен на защитные маски
Стоимость защитных масок на территории будет снижаться, рассказал 19 мая статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
SM News 14:25
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала архивные фото
Анна Семенович всегда старается публиковать в соцсетях свои настоящие фото и игнорирует нападки хейтеров, которым что-то не нравится.
RuNews24.ru 14:33
Здоровье
Назван смертельно опасный симптом коронавируса для молодёжи
Инсульт может стать для молодых пациентов с коронавирусом «первым и последним» симптомом.
Псковское агентство информации вчера в 07:28
Авто
КамАЗ начал продажи тягачей нового поколения, цены уже известны
Тягач КамАЗ-54901 стал первой моделью нового семейства грузовиков.
Wroom.ru 09:09
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02