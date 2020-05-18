Финансы
REGNUMРубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля
Комсомольская правда03:27
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