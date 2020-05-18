Финансы
REGNUMРубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Комментарии
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
РИА Новости 16:09
Общество
Беглов рассказал о медиках, заболевших COVID-19 в Петербурге
Более 2,5 тысячи медиков в Санкт-Петербурге заболели новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 12:35
Политика
Стрелков заявил, что хотел бы жить в Киеве
Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь (Гиркин) Стрелков в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что хотел был жить в Киеве.
Daily Storm 13:57
Экономика
Чубайс заявил о выходе России на плато по коронавирусу
Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что в последние несколько дней Россия могла выйти на плато по распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:30
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
Общество
Каждая супружеская пара в Белоруссии получит бесплатную попытку ЭКО
Супружеским парам, в которых возраст женщины не превышает 40 лет, при наличии медицинских показаний будет бесплатно предоставляться одна попытка экстракорпорального оплодотворения Пресс-служба Александра Лукашенко Это новшество начнет действовать с 2021 года, как и ряд других мер поддержки, которые предусматривает новый закон.
Телеканал 360° 14:45
Финансы
ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей
Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru 14:06
Общество
Власти оценили ситуацию с безработицей в России
По данным ТАСС, вице-премьер Татьяна Голикова подсчитала, что с 1 марта 2020 года число безработных в РФ выросло почти вдвое с 725,8 тысяч человек до 1,654 миллиона граждан.
Телеканал 360° 16:29
Здоровье
В Приамурье проведено почти 25 тысяч исследований на коронавирус
По состоянию на 15 мая в Амурской области на новую коронавирусную инфекцию проведено 24 910 исследований, в том числе, за последние сутки – 957.
Амур.инфо 15 мая в 20:21
Спорт
Телеканал «Россия 24» извинился перед Сергеем Устюговым за то, что перепутал его с Евгением Устюговым
Телеканал «Россия 24» извинился перед лыжником Сергеем Устюговым за то, что перепутал его в видеосюжете с биатлонистом Евгением Устюговым, лишенным золота в эстафете Сочи-2014 из-за обвинений в допинге.
Sports.ru 16:14
Футбол
Гуйрасси может перейти в «Арсенал»
Форвард "Амьена" Сехру Гуйрасси может продолжить карьеру в Англии. К 24-летнему французу проявляет интерес "Арсенал".
Soccer.ru вчера в 17:31
Экономика
Рекордная распродажа американского госдолга
Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.
Expert.ru вчера в 23:18
Политика
Трамп рассказал, какое лекарство принимает для профилактики SARS-CoV-2
Вашингтон, 19 мая 2020, 00:16 — REGNUM Способ профилактики заражения коронавирусом нового типа раскрыл журналистам президент США Дональд Трамп 18 мая в ходе пресс-конференции в Белом доме.
REGNUM 17:16
Общество
В Минздраве обозначили сроки завершения эпидемии коронавируса в стране
Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова обозначила сроки завершения эпидемии коронавируса в стране.
Lenta.ru 17:39
Здоровье
Стало известно, кто первым получит вакцину от коронавируса
По данным на 17 мая за сутки число заразившихся в России выросло до 9709 человек. Выздоровели 4207 пациентов, 94 летальных случая.
Общественная служба новостей вчера в 23:19
Общество
Мясников назвал препараты, которые опасны для снятия боли
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал на телеканале «Россия 1», какими препаратами опасно снимать боль при лечении на дому, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 10:32
Фигурное катание
Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru 06:31
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Lenta.ru 08:59
Армия и оружие
Пятый самолет с российскими военными медиками вылетел из Сербии
Самолет с российскими военными медиками и спецтехникой на борту вылетел из Белграда в Россию. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.
Экономика сегодня вчера в 06:13
Здоровье
В Тульской области 470 медиков заразились коронавирусом
В ходе совещания руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что всего в регионе 2545 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Тульские новости 15:11
Космос
К чему приведет начавшийся солнечный минимум
Специалисты уточняют, что Солнце не становится тусклым в период солнечного минимума, а просто немного успокаивается.
Ридус 06:02
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Происшествия
На Дону при получении взятки задержан прокурор района
В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 35-летнего прокурора Пролетарского района.
Российская газета 13:14
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
RT на русском 14:24
Происшествия
Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие
Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие 27 мая высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит ходатайства председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сразу нескольких служителей Фемиды.
Коммерсантъ 13:00
Киберспорт
Цифровая выставка gamescom 2020 пройдёт с 27 по 30 августа
Немецкая ассоциация индустрии игр game и администрация выставочного центра Koelnmesse объявили о том, что gamescom 2020 пройдёт полностью в цифровом формате с 27 по 30 августа.
3DNews 11:57
Политика
Меркель объявила о планах создания фонда восстановления экономики ЕС
Германия и Франция намерены создать фонд восстановления экономики Евросоюза.
BFM.ru 15:50
Общество
В Москве снизилась циркуляция коронавируса
Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю.
Lenta.ru 16:27