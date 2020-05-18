Финансы
RT на русскомКурс евро опустился ниже 79 рублей
Курс евро в ходе торгов в понедельник, 18 мая, опустился ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Комментарии
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости 12:53
Политика
Власти США раскритиковали Apple за сотрудничество с Китаем и Россией
Генеральный прокурор США Уильям Барр раскритиковал корпорацию Apple за отказ помогать американским властям и сотрудничество с Россией и Китаем.
Ведомости 15:57
Музыка
Полина Гагарина перетанцевала «Пухляша» из клипа Little big
Российская певица Полина Гагарина опубликовала в инстаграме видео, на котором танцует вместе с Дмитрием Красиловым ("Пухляш") под хит рей-группы Little big "Uno", с которым команда фронтмена Ильи Прусикина должна была ехать на Евровидение в этом году.
РИА Новости 15:56
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
По данным синоптиков, потепление в европейской части России до отметки в 20°C должно произойти в последние пять дней мая, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
Газета.Ru 22:48
Общество
Храм в сквере Благовещенска: Албазинский построят, Шадринский отрисуют на гаражных баннерах
Совет под звук забиваемых свай Вопрос был вынесен на заседание совета в связи с непониманием общественностью и краеведов Благовещенска факта начавшегося строительства храма Албазинской иконы Божией матери в сквере, где до 1936 года стоял Шадринский собор.
Амур.инфо 16 мая в 19:00
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Армия и оружие
Минобороны развернуло полевой госпиталь в Красноярском крае
Армейские подразделения Центрального военного округа развернули полевой госпиталь на 100 мест для зараженных коронавирусом в Северо-Енисейском районе Красноярского края, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
Газета.Ru 22:21
Армия и оружие
Летчики ЮВО отработали дозаправку в воздухе: кадры из кабины Су-34
Более 20 экипажей бомбардировщиков Су-24М, Су-34, истребителей Су-30СМ, базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях, отработали сложнейший элемент боевой подготовки – дозаправку в воздухе.
ТК Звезда 04:13
Общество
Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию
Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) в минувшую пятницу сообщило, что отвергло заявку компании-оператора Nord Stream 2 AG на освобождение трубопровода от правил обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку он "не был полностью проложен к 23 мая 2019 года".
ТАСС 08:30
Кино
Создатели «Мачо и ботана» снимут триллер с Райаном Гослингом
Ревизор.ру вчера в 01:52
Игры
Создатели Minecraft изменили название и логотип студии
Mockva.ru 20:43
Политика
Владимир Путин обратился к жителям Дагестана
Как сообщает источник, накануне прошло совещание в формате онлайн, в котором Глава Государства В.Путин обратился к дагестанцам.
Голос времени 16:14
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Авто
«Кризис будет затяжным»: сотрудники автозаводов выстраиваются в очередь за увольнением
Первая информация о сокращениях просочилась ещё в апреле: по данным сайта «Фонтанка», автозавод Nissan под Питером планирует сократить около четверти сотрудников (примерно 450 человек) с выплатой шести окладов.
НГС24 21:00
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Происшествия
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Иркутской области
За сутки число заболевших коронавирусом в Иркутской области выросло на 48 человек. Всего зарегистрировано 746 случаев инфицирования.
Сибирские Новости 22:54
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Общество
Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек
Уровень безработицы в России вырос, число оставшихся без работы достигло 1,6 млн человек, сообщил министр труда Антон Котяков в эфире Первого канала.
РБК 18:46
Армия и оружие
«Украинская армия сейчас воюет как ИГИЛ» — офицер ВСУ
Новостной фронт вчера в 16:03
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM 14:59
Общество
В Сочи первые пляжи откроются с 1 июня
Уточняется, что к работе смогут вернуться только санатории с медицинской лицензией — таких в Сочи на данный момент насчитывается 65.
Городовой 08:45
Общество
В ВОЗ сообщили о снижении в России числа школьников с лишним весом
В России были опрошены 4300 детей, и выяснилось, что с 2014 года снизилось число российских школьников с лишним весом.
Российская газета 21:18
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Общество
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости 13:25
Армия и оружие
ВВС Индии отказываются от приобретения F-21 американского производства
Командование ВВС Индии решило отказаться от рассмотрения возможности приобретения американских истребителей F-21.
Новостной фронт 13:51
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 16 мая в 16:02