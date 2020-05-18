Курс евро в ходе торгов в понедельник, 18 мая, опустился ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Музыка Полина Гагарина перетанцевала «Пухляша» из клипа Little big Российская певица Полина Гагарина опубликовала в инстаграме видео, на котором танцует вместе с Дмитрием Красиловым ("Пухляш") под хит рей-группы Little big "Uno", с которым команда фронтмена Ильи Прусикина должна была ехать на Евровидение в этом году. 8

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло По данным синоптиков, потепление в европейской части России до отметки в 20°C должно произойти в последние пять дней мая, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда. 2

Общество Храм в сквере Благовещенска: Албазинский построят, Шадринский отрисуют на гаражных баннерах Совет под звук забиваемых свай Вопрос был вынесен на заседание совета в связи с непониманием общественностью и краеведов Благовещенска факта начавшегося строительства храма Албазинской иконы Божией матери в сквере, где до 1936 года стоял Шадринский собор.

Армия и оружие Минобороны развернуло полевой госпиталь в Красноярском крае Армейские подразделения Центрального военного округа развернули полевой госпиталь на 100 мест для зараженных коронавирусом в Северо-Енисейском районе Красноярского края, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Минобороны РФ. 1,1K

Общество Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) в минувшую пятницу сообщило, что отвергло заявку компании-оператора Nord Stream 2 AG на освобождение трубопровода от правил обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку он "не был полностью проложен к 23 мая 2019 года". 34

Политика Владимир Путин обратился к жителям Дагестана Как сообщает источник, накануне прошло совещание в формате онлайн, в котором Глава Государства В.Путин обратился к дагестанцам. 13

Авто «Кризис будет затяжным»: сотрудники автозаводов выстраиваются в очередь за увольнением Первая информация о сокращениях просочилась ещё в апреле: по данным сайта «Фонтанка», автозавод Nissan под Питером планирует сократить около четверти сотрудников (примерно 450 человек) с выплатой шести окладов.

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 3

Шоу-бизнес Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. 73

Происшествия Еще один пациент с коронавирусом скончался в Иркутской области За сутки число заболевших коронавирусом в Иркутской области выросло на 48 человек. Всего зарегистрировано 746 случаев инфицирования.

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Политика США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме. 226

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