Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро опустился ниже 79 рублей

Курс евро в ходе торгов в понедельник, 18 мая, опустился ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Рубль наступает: доллар и евро подешевели до минимума за два месяца

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Курс доллара опустился ниже ₽73 на фоне дорожающей нефти

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Курс евро опустился ниже 79 рублей

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,1 рубля

ТАСС03:02
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Происшествия

Медведь прокусил бедро жителю Ярославля

BFM.ru 11:49
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Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
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Общество

В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости 12:53
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Политика

Власти США раскритиковали Apple за сотрудничество с Китаем и Россией

Генеральный прокурор США Уильям Барр раскритиковал корпорацию Apple за отказ помогать американским властям и сотрудничество с Россией и Китаем.
Ведомости 15:57
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Музыка

Полина Гагарина перетанцевала «Пухляша» из клипа Little big

Российская певица Полина Гагарина опубликовала в инстаграме видео, на котором танцует вместе с Дмитрием Красиловым ("Пухляш") под хит рей-группы Little big "Uno", с которым команда фронтмена Ильи Прусикина должна была ехать на Евровидение в этом году.
РИА Новости 15:56
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Общество

Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции

РИАМО 13:34
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Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло

По данным синоптиков, потепление в европейской части России до отметки в 20°C должно произойти в последние пять дней мая, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
Газета.Ru 22:48
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Общество

Храм в сквере Благовещенска: Албазинский построят, Шадринский отрисуют на гаражных баннерах

Совет под звук забиваемых свай Вопрос был вынесен на заседание совета в связи с непониманием общественностью и краеведов Благовещенска факта начавшегося строительства храма Албазинской иконы Божией матери в сквере, где до 1936 года стоял Шадринский собор.
Амур.инфо 16 мая в 19:00
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
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Армия и оружие

Минобороны развернуло полевой госпиталь в Красноярском крае

Армейские подразделения Центрального военного округа развернули полевой госпиталь на 100 мест для зараженных коронавирусом в Северо-Енисейском районе Красноярского края, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
Газета.Ru 22:21
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Армия и оружие

Летчики ЮВО отработали дозаправку в воздухе: кадры из кабины Су-34

Более 20 экипажей бомбардировщиков Су-24М, Су-34, истребителей Су-30СМ, базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях, отработали сложнейший элемент боевой подготовки – дозаправку в воздухе.
ТК Звезда 04:13
1
Общество

Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию

Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) в минувшую пятницу сообщило, что отвергло заявку компании-оператора Nord Stream 2 AG на освобождение трубопровода от правил обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку он "не был полностью проложен к 23 мая 2019 года".
ТАСС 08:30
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Кино

Создатели «Мачо и ботана» снимут триллер с Райаном Гослингом

Ревизор.ру вчера в 01:52
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Игры

Создатели Minecraft изменили название и логотип студии

Mockva.ru 20:43
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Политика

Владимир Путин обратился к жителям Дагестана

Как сообщает источник, накануне прошло совещание в формате онлайн, в котором Глава Государства В.Путин обратился к дагестанцам.
Голос времени 16:14
13
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
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Авто

«Кризис будет затяжным»: сотрудники автозаводов выстраиваются в очередь за увольнением

Первая информация о сокращениях просочилась ещё в апреле: по данным сайта «Фонтанка», автозавод Nissan под Питером планирует сократить около четверти сотрудников (примерно 450 человек) с выплатой шести окладов.
НГС24 21:00
Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
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Происшествия

Еще один пациент с коронавирусом скончался в Иркутской области

За сутки число заболевших коронавирусом в Иркутской области выросло на 48 человек. Всего зарегистрировано 746 случаев инфицирования.
Сибирские Новости 22:54
Общество

Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
106
Общество

Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек

Уровень безработицы в России вырос, число оставшихся без работы достигло 1,6 млн человек, сообщил министр труда Антон Котяков в эфире Первого канала.
РБК 18:46
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Армия и оружие

«Украинская армия сейчас воюет как ИГИЛ» — офицер ВСУ

Новостной фронт вчера в 16:03
Политика

США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ

Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM 14:59
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Общество

В Сочи первые пляжи откроются с 1 июня

Уточняется, что к работе смогут вернуться только санатории с медицинской лицензией — таких в Сочи на данный момент насчитывается 65.
Городовой 08:45
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Общество

В ВОЗ сообщили о снижении в России числа школьников с лишним весом

В России были опрошены 4300 детей, и выяснилось, что с 2014 года снизилось число российских школьников с лишним весом.
Российская газета 21:18
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
230
Общество

Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости 13:25
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Армия и оружие

ВВС Индии отказываются от приобретения F-21 американского производства

Командование ВВС Индии решило отказаться от рассмотрения возможности приобретения американских истребителей F-21.
Новостной фронт 13:51
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Газета.Ru 16 мая в 16:02
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