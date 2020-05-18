Финансы

REGNUMREGNUMРубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Аппетиты инвесторов к рисковым активам заставили рубль укрепиться

News.ru06:24

Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля

Комсомольская правда03:27

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 72,5 рубля

ТАСС03:02

Рубль днем умеренно подрастает к доллару и евро на позитиве с внешних рынков

Финмаркет09:30

Курс рубля продолжил расти

Lenta.ru03:13

Курс рубля вырос вслед за нефтью

РИА Новостивчера в 15:31
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Почти до нуля Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.
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Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
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Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
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КамАЗ начал продажи тягачей нового поколения, цены уже известны

Тягач КамАЗ-54901 стал первой моделью нового семейства грузовиков.
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В Петербурге утвердили выплаты на детей от 3 до 7 лет

В Петербурге утверждён порядок предоставления выплат семьям, в которых воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет.
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Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

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Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
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