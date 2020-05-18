Финансы
Газета.RuКурсы доллара и евро растут к рублю
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.
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Комментарии
Общество
В Москве за сутки выявили 2699 случаев заражения коронавирусом
Суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве впервые с 29 апреля зафиксирован на уровне ниже 3 тысяч, лидерами по приросту за сутки также являются Подмосковье и Красноярский край, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в РФ.
РИА Новости 03:46
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини.
Lenta.ru вчера в 14:29
Единоборства
Менеджер: Путин пообещал Хабибу, что его отец получит должное лечение
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что президент России Владимир Путин пообещал спортсмену посодействовать в лечении его отца.
Газета.Ru 03:18
Здоровье
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском вчера в 04:00
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Общество
Во Владимирской области обновили карту распространения коронавируса
Владимир, 18 мая 2020, 15:05 — REGNUM Оперативный штаб Владимирской области обновил информацию о новых случаях заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 18 мая в 08:05
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Армия и оружие
Подлодки «Колпино» и «Ростов-на-Дону» провели учения в Чёрном море
Экипажи отработали экстренный выход в указанный район моря, поиск условного противника и уход от слежения.
Вести.Севастополь вчера в 02:30
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
В компании отмечают, что дискредитация направлена не только на концерн, но и на российскую промышленность в целом.
РБК 03:29
Политика
В партии Порошенко назвали скандальные записи «российской провокацией»
Киев, 20 мая 2020, 09:43 — REGNUM Обнародованные записи переговоров, в которых мог участвовать экс-президент Украины Пётр Порошенко и высшие чиновники США, являются «российской провокацией», заявили в партии Порошенко «Европейская солидарность» в эфире принадлежащего Порошенко «Пятого канала».
REGNUM 02:43
Гаджеты
«Рентгеновскую» камеру заблокировали на OnePlus 8 Pro
Один из режимов камеры китайского смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать некоторые предметы насквозь.
Народные новости вчера в 10:56
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 15:30
Экономика
В Конгрессе прогнозируют падение экономики США на 38% во II квартале
Экономика США сократится на 37,7% во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за весь год ВВП страны упадет на 5,6%, однако в 2021 году он вернется к росту на 4,2%, свидетельствует прогноз Бюджетного управления конгресса (CBO).
ПРАЙМ 02:31
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Армия и оружие
Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
Lenta.ru 18 мая в 05:20
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Общество
Детей антипрививочников не пустят в школы и детские сады
Рабочая группа по изменению законодательства в связи с пандемией COVID-19 предложила запретить принимать в школы и детские сады детей, которые не прошли обязательную вакцинацию по убеждениям родителей-антипрививочников, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 00:50
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Здоровье
Коронавирус в России и мире: главные новости о распространении COVID-19 на 19 мая
В России число выявленных случаев коронавируса выросло за сутки на 9263 — до 299 941. Проведено более 7,3 млн тестов.
RT на русском вчера в 15:17
Политика
Зеленский рассказал о следующем этапе обмена удерживаемыми лицами с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжает переговоры с Москвой об обмене удерживаемыми лицами после завершения пандемии коронавируса, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 03:59
Общество
В Сальском психоневрологическом интернате введен карантин
Предусмотрены и доплаты социальным работникам, которые будут тут находиться в интернате в период карантина.
Кто главный Ростов 02:47
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС вчера в 15:59
Культура
Руби Роуз ушла из сериала «Бэтвумен»
Исполнительница главной роли Руби Роуз приняла решение покинуть проект.
Popcornnews.ru 04:00
Политика
Трамп заявил о своем разочаровании в Китае из-за пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о том, что он разочаровался в Китае в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса нового типа.
ТАСС вчера в 17:30
Общество
В Петербурге разъяснили запрет на прощание с умершими
Хоть на кладбищах не предоставляются услуги по организации церемонии прощания, запрета на участие в похоронах самых близких родственников нет.
Neva.Today вчера в 15:05
Экономика
Банки в апреле резко сократили необеспеченное кредитование
По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), банки в апреле этого года выдали 661 000 нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 215 млрд рублей.
Ведомости 18 мая в 06:24