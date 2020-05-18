Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.

Общество В Москве за сутки выявили 2699 случаев заражения коронавирусом Суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве впервые с 29 апреля зафиксирован на уровне ниже 3 тысяч, лидерами по приросту за сутки также являются Подмосковье и Красноярский край, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в РФ.

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини. 3,1K

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Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 184

Общество Во Владимирской области обновили карту распространения коронавируса Владимир, 18 мая 2020, 15:05 — REGNUM Оперативный штаб Владимирской области обновил информацию о новых случаях заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM. 688

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Политика В партии Порошенко назвали скандальные записи «российской провокацией» Киев, 20 мая 2020, 09:43 — REGNUM Обнародованные записи переговоров, в которых мог участвовать экс-президент Украины Пётр Порошенко и высшие чиновники США, являются «российской провокацией», заявили в партии Порошенко «Европейская солидарность» в эфире принадлежащего Порошенко «Пятого канала». 72

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