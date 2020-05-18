Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Общество Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора. 7

Здоровье Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания 18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram. 4

Политика Аксенов оценил планы Украины по «деоккупации Крыма» Настоящие интересы жителей Крыма ничего не значат для официальных лиц Украины, считает глава российского полуострова Сергей Аксенов. 2

Политика Трамп анонсировал важное заявление о вакцине от коронавируса Globallookpress Важную информацию, касающуюся лечения и разработки вакцины от нового коронавируса, опубликуют США.

Авто «Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной В процессе модернизации автомобиль получил трехостное шасси, а на задние мосты была установлена пневматическая блокировка дифференциала. 1

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 433

Общество У 866 сотрудников компании «Полюс» подтвержден коронавирус После принятия решения о тестировании всех работников ТЭЦ-1 было проведено 88 исследований, в 43 случаях результат оказался положительный. 34

Общество Больше 1 400 случаев коронавируса подтверждено в Приморье В Приморском крае за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек. Количество случаев COVID-19 в регионе возросло до 1 402. 1

Общество Вакцину от коронавируса успешно испытали на людях в США Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях, пишет агентство Reuters. 52

Общество Власти КНР ввели карантин на границе с Россией Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населенных пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны. 1K

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 217

Футбол Следующий сезон чемпионата России начнется 2 августа Как сообщает РБ Спорт, первый тур в новом сезоне запланирован на 2 августа через 10 дней после окончания чемпионата-2019/20.

Шоу-бизнес Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. 72

Футбол «Спартак» выкупил у «Крыльев Советов» Александра Соболева Контракт с форвардом подписан на 4 года. Московский "Спартак" выкупил у "Крыльев Советов" Александра Соболева.

Здоровье Оценено влияние майских праздников на заражение коронавирусом Врачи-инфекционисты рассказали принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК о влиянии майских праздников на заражение россиян коронавирусом. 2

Здоровье Мясников рассказал, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, в каких случаях людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, необходимо звонить в скорую.

Общество Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества.

Экономика Росавиация выделила субсидии на авиаперевозки «Аэрофлоту» Москва, 19 мая 2020, 01:40 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки. 4