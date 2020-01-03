Финансы
Мой БрянскРубль укрепился относительно доллара и евро
Как сообщает «РИА Новости», в пятницу на открытии торгов Мосбиржи российская валюта укрепилась. Курс доллара уменьшился на 15 копеек и составил 61,83 рубля.
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Шоу-бизнес
Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет
Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Энергетика
«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию
"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
Происшествия
Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь
Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Политика
Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани
"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Общество
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
Гаджеты
Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite
Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
Шоу-бизнес
Собчак прилетела в Куршевель на частном самолете: «Зарабатываю честно»
Телеведущая Ксения Собчак вслед за Ольгой Бузовой прилетела на элитный швейцарский курорт Куршевель.
Политика
Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани
Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Армия и оружие
НАТО приостановила миссию в Ираке
Североатлантический альянс приостановил миссию в Ираке по подготовке кадров для иракской армии.
Общество
Росстандарт опубликовал список заправок с фальсифицированным топливом
Росстандарт составил список российских автозаправок, которые продают некачественное топливо. В перечне нарушителей оказалось 157 АЗС.
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Общество
А1 Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной
Инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» — А1 — приобрело права требования 3,2 млрд руб. долга с бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина, заявил РБК представитель А1.
Общество
Росгвардия опубликовала фотографии военных столетней давности
Росгвардия впервые опубликовала уникальные фотографии военнослужащих столетней давности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Общество
Правительство утвердило план адаптации к изменению климата
Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
Кино
Актриса Ирина Старшенбаум рассказала о съемках «Вторжения»
Хоккей
Овечкин набрал 40-е очко в сезоне
Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей и набрал 40-е в сезоне очко (24 шайбы и 16 передач).
Происшествия
Глава Козульского района арестован за взятку
Как сообщает следствие, обвиняемый получил взятку в размере 350 тысяч рублей от одного из местных бизнесменов за помощь в заключении договоров на ремонт крыши госучреждения.
Происшествия
Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе
151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес
Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Футбол
«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ уже год
Армия и оружие