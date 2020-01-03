Финансы

Мой БрянскМой БрянскРубль укрепился относительно доллара и евро

Как сообщает «РИА Новости», в пятницу на открытии торгов Мосбиржи российская валюта укрепилась. Курс доллара уменьшился на 15 копеек и составил 61,83 рубля.
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