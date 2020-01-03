Как сообщает «РИА Новости», в пятницу на открытии торгов Мосбиржи российская валюта укрепилась. Курс доллара уменьшился на 15 копеек и составил 61,83 рубля.

Энергетика «Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию "Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.

Политика Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани "Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.

Происшествия Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.

Политика Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Хоккей Овечкин набрал 40-е очко в сезоне Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей и набрал 40-е в сезоне очко (24 шайбы и 16 передач).

Происшествия Глава Козульского района арестован за взятку Как сообщает следствие, обвиняемый получил взятку в размере 350 тысяч рублей от одного из местных бизнесменов за помощь в заключении договоров на ремонт крыши госучреждения.