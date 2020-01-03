Финансы

Вести.RuВести.RuРубль дорожает относительно доллара и евро

В пятницу на открытии торгов Московской биржи российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать128

Подробнее о событии

Рынок акций РФ вырос, рубль сильнее растет к евро и символически к доллару

ПРАЙМвчера в 14:24

Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

Интерфаксвчера в 11:35

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:25

Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже

Эхо Москвывчера в 02:30

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

РБКвчера в 02:21

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАССвчера в 02:13

Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газета02 января в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:03, Ашберн
Политика

Тысячи людей собрались в Багдаде почтить память Касема Сулеймани

Красная весна 03:51
Политика

Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.
Российская газета 05:32
Кино

Netflix показал финальный трейлер сериала «Дракула»

Piter.tv вчера в 10:18
Хоккей

Швеция — Россия 2:3 (2-й период)

Сборная России выигрывает со счетом 3:2 у команды Швеции после первого периода полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею.
РИА Новости 09:45
Авто

Названы кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году

В России, несмотря на экономические проблемы, все еще появляются новые кроссоверы. Составлен ТОП-12 авто, которые появятся в 2020 году.
ToDay News Ufa 09:14
Шоу-бизнес

Актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой

Американская актриса Кэмерон Диаз родила первенца в 47 лет. Об этом 3 января она рассказала на своей странице в Instagram.
Известия 08:50
Происшествия

В Москве по делу о вымогательстве у художника Сафронова арестовали модель и ее подругу

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей.
ТАСС 08:18
Энергетика

«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
РИА Новости вчера в 08:46
Армия и оружие

НАТО приостановила миссию в Ираке

Североатлантический альянс приостановил миссию в Ираке по подготовке кадров для иракской армии.
РЕН ТВ 06:35
Спорт

Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

Lenta.ru 07:17
Общество

Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости 08:27
Политика

Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
RT на русском 09:51
Общество

В России планируют скорректировать брачный возраст

Министерство юстиции планирует скорректировать возраст вступления в брак, следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
РИА Новости 08:50
Наука

Конечности животных могли сформироваться из кожного скелета плавников

Ученые предположили, что конечности могли произойти из кожного скелета плавников. В процессе исследования ученые изучили три вида рыб.
Pravda.Ru 04:25
Политика

Над иранской мечетью подняли красный флаг мести

Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Lenta.ru 09:36
Политика

В США отменяют выступления Юрия Бутмана

Сам музыкант сказал, что выступление в Бостоне отменили якобы из-за корпоративного мероприятия. У Бутмана есть американский паспорт.
Полит.ру 07:56
Кино

Выбираем лучшего комментатора десятилетия: есть восемь претендентов и аргументы за каждого

В декабре 2019 года самой оживленной планеркой редакции Sports.ru была та, на которой обсуждался лучший комментатор десятилетия.
Sports.ru вчера в 07:40
Политика

Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Вести.Ru 05:59
Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

РИА Новости 02 января в 23:23
Кино

Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном

На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
РИА Новости вчера в 11:10
Общество

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости вчера в 02:53
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Происшествия

Пассажиры вынужденно севшего в Перми лайнера вылетели в Петербург

ТАСС 07:54
Политика

Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
РИА Новости 02 января в 16:36
Общество

Зеленский отчитался о своих доходах

RT на русском вчера в 13:24
Гаджеты

Samsung представила доступные Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite

The GEEK 04:31
Хоккей

Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»

РИА Новости вчера в 11:45
Армия и оружие

Помпео предостерёг Иран от ответных мер против США

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео предостерег Иран от принятия ответных мер против США после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
REGNUM 09:32
Футбол

Головин в заявке «Монако» на первый матч под руководством Морено

"Монако" объявил заявку на предстоящий матч. В нее вошли 18 игроков, в числе которых российский полузащитник Александр Головин.
Bobsoccer 05:13
Футбол

Бенито стал частью киевского «Динамо»

Спорт день за днем вчера в 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное