Финансы
Мой БрянскРубль укрепился относительно доллара и евро
Как сообщает «РИА Новости», в пятницу на открытии торгов Мосбиржи российская валюта укрепилась. Курс доллара уменьшился на 15 копеек и составил 61,83 рубля.
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Общество
Усманов рассказал о своих возможных наследниках
Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
Политика
Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Спорт
Радимов призвал россиян ехать на Олимпиаду: забейте на WADA
Тренер Владислав Радимов, в прошлом известный футболист, высказался по поводу санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в сторону российских спортсменов, передает РИА "Новости".
Футбол
Чансельор продлил контракт с «Брешиа»
Защитник Джон Чансельор продлил контракт с «Брешиа».
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Экономика
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
Футбол
Азар не поможет «Реалу» в Суперкубке Испании
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что полузащитник Эден Азар не примет участия в предстоящем полуфинальном матче Суперкубка Испании против «Валенсии».
Политика
Нетаньяху поддержал США после убийства генерала Сулеймани
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после убийства главы командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани заявил, что еврейское государство «полностью на стороне США в борьбе за мир».
Наука
Климатический феномен Ла-Нинья обвинили в повышении риска опасной для жизни диареи у детей
Авторы работы решили проверить, есть ли связь между вспышками диареи в Африке и антиподом Эль-Ниньо — холодным течением Ла-Нинья.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте перечислил распространенные ошибки при зарядке гаджетов.
Футбол
ЦСКА интересуется атакующим полузащитником загребского «Динамо»
ЦСКА заинтересован в подписании атакующего полузащитника загребского «Динамо» Ловро Майера.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Политика
Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Политика
Помпео обсудил напряженность в Ираке с главой МИД Франции
Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил по телефону эскалацию напряженности в Ираке с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Происшествия
Сотрудника канцелярии ГПУ задержали на распространении наркотиков
Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по подозрению в сбыте наркотического средства - метадона.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Политика
Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Гаджеты
Компьютеры и смартфоны подорожают из-за роста цен на флеш-память
Сетевые источники сообщили, что цены на флеш-память типа NAND вырастут на 40% в наступившем 2020 году.
Общество
Названы самые популярные машины, на которые россияне берут кредит
Самыми популярными марками автомобилей, на которые россияне брали кредиты, стали Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой показала своего возлюбленного
В канун Нового года дочь Ларисы Гузеевой показала своим подписчикам в Instagram нового бойфренда, опубликовав фотографию с возлюбленным.
Кино
Зрителям представят оригинальную версию «Новых мутантов»
Создатели основанного на комиксах фильма "Новые мутанты" намерены представить в прокате оригинальную версию, без изменений, которые могли быть внесены в результате дополнительных съемок.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Культура
Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок
Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.