Финансы

Мой БрянскМой БрянскРубль укрепился относительно доллара и евро

Как сообщает «РИА Новости», в пятницу на открытии торгов Мосбиржи российская валюта укрепилась. Курс доллара уменьшился на 15 копеек и составил 61,83 рубля.
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Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

Интерфакс11:35

Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро

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Официальный курс доллара на вторник снизился до 61,91 рубля

Московский Комсомолец30.12.19 в 20:13

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Вести.Ru02:22

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

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Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газетавчера в 23:00

Рубль начал расти на фоне убийства российского союзника на Ближнем Востоке

URA.Ru03:51
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
Общество

Усманов рассказал о своих возможных наследниках

Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
РИА Новости 12:31
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Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
RT на русском 12:20
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Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru 12:50
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Радимов призвал россиян ехать на Олимпиаду: забейте на WADA

Тренер Владислав Радимов, в прошлом известный футболист, высказался по поводу санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в сторону российских спортсменов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:44
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Чансельор продлил контракт с «Брешиа»

Защитник Джон Чансельор продлил контракт с «Брешиа».
Спорт-Экспресс 12:14
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S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
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Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости вчера в 13:02
Экономика

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
BFM.ru 08:41
Футбол

Азар не поможет «Реалу» в Суперкубке Испании

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что полузащитник Эден Азар не примет участия в предстоящем полуфинальном матче Суперкубка Испании против «Валенсии».
Матч ТВ 05:49
Политика

Нетаньяху поддержал США после убийства генерала Сулеймани

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после убийства главы командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани заявил, что еврейское государство «полностью на стороне США в борьбе за мир».
Известия 08:11
Наука

Климатический феномен Ла-Нинья обвинили в повышении риска опасной для жизни диареи у детей

Авторы работы решили проверить, есть ли связь между вспышками диареи в Африке и антиподом Эль-Ниньо — холодным течением Ла-Нинья.
Naked Science 30.12.19 в 12:50
Авто

Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Автоновости дня 01 января в 14:51
Общество

Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

Lenta.ru 11:20
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Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте перечислил распространенные ошибки при зарядке гаджетов.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 06:15
Спорт

Норвежская лыжница Якобсен победила в масс-старте на «Тур де Ски»

News.ru 08:41
Футбол

ЦСКА интересуется атакующим полузащитником загребского «Динамо»

ЦСКА заинтересован в подписании атакующего полузащитника загребского «Динамо» Ловро Майера.
Sport24.ru 09:16
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Политика

Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
РИА Новости 08:36
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Политика

Помпео обсудил напряженность в Ираке с главой МИД Франции

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил по телефону эскалацию напряженности в Ираке с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Российская газета 12:52
Происшествия

Сотрудника канцелярии ГПУ задержали на распространении наркотиков

Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по подозрению в сбыте наркотического средства - метадона.
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Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа

Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Российская газета 11:41
Политика

Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Взгляд.ру 12:56
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

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Компьютеры и смартфоны подорожают из-за роста цен на флеш-память

Сетевые источники сообщили, что цены на флеш-память типа NAND вырастут на 40% в наступившем 2020 году.
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Общество

Названы самые популярные машины, на которые россияне берут кредит

Самыми популярными марками автомобилей, на которые россияне брали кредиты, стали Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.
RuNews24.ru вчера в 22:17
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой показала своего возлюбленного

В канун Нового года дочь Ларисы Гузеевой показала своим подписчикам в Instagram нового бойфренда, опубликовав фотографию с возлюбленным.
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Зрителям представят оригинальную версию «Новых мутантов»

Создатели основанного на комиксах фильма "Новые мутанты" намерены представить в прокате оригинальную версию, без изменений, которые могли быть внесены в результате дополнительных съемок.
Kinonews.ru 05:51
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Культура

Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок

Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Игромания.ру вчера в 06:45
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