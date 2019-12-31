Финансы

Мой БрянскМой БрянскРубль укрепился относительно доллара и евро

Как сообщает «РИА Новости», в пятницу на открытии торгов Мосбиржи российская валюта укрепилась. Курс доллара уменьшился на 15 копеек и составил 61,83 рубля.
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Рынок акций РФ вырос, рубль сильнее растет к евро и символически к доллару

ПРАЙМвчера в 14:24

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАССвчера в 02:13

Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже

Эхо Москвывчера в 02:30

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:25

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

РБКвчера в 02:21

Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

Интерфаксвчера в 11:35

Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газета02 января в 23:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:05, Ашберн
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира

Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции.
Известия 11:44
Армия и оружие

СМИ сообщили о взрывах в столице Ирака

Известия 12:20
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Российская газета 07:29
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Lenta.ru 08:39
Политика

Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:20
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России

Наибольшую аномалию синоптики прогнозируют в Сибири и на западе Республики Якутия. Здесь воздух прогреется на 16 градусов выше нормы.
Российская газета 10:33
Спорт

Большунов: «Думаю завтра налить Клэбо водки перед стартом»

Российский лыжник Александр Большунов, занявший третье место в спринте классическим стилем на шестом этапе «Тур де Ски», пошутил, что перед завтрашним масс-стартом на заключительном этапе «Тур де Ски» нальет водки норвежцу Йоханнесу Клэбо.
Sport24.ru 09:49
Происшествия

Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе

151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Тайга.инфо вчера в 10:06
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

Lenta.ru 10:34
Энергетика

Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
Вести.Ru 11:05
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
Политика

Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Ираке

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Ираке. Об этом он написал в своей Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 31.12.19 в 17:34
Происшествия

СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье

Следователи Приморского края начали проверку после сообщений СМИ о пострадавших в поселке Заводской несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
РБК 12:47
Хоккей

Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»

РИА Новости 11:46
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

REGNUM 10:44
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Коммерсантъ 05:54
Культура

Президент Туркменистана выступил диджеем на новогоднем шоу

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил диджей-сет для министров и чиновников на новогоднем корпоративе.
Культуромания 05:38
Футбол

Кубок Англии. «МЮ» против «Вулверхэмптона», «Ман Сити» – «Порт Вейл», «Лестер» принимает «Уиган»

В 3-м раунде Кубка Англии «МЮ» встречается с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Сити» – с «Порт Вейлом».
Sports.ru 04:20
Политика

Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился

Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.
Lenta.ru 12:56
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Экономика

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
REGNUM 02 января в 17:15
Хоккей

Умер бывший вице-президент ХК «Спартак» Гелани Товбулатов

Бизнесмен, бывший владелец и вице-президент хоккейного клуба "Спартак" Гелани Товбулатов скончался на 68-м году жизни.
ТАСС Спорт 11:06
Политика

Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
РИА Новости 07:15
Культура

Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой

Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Профиль вчера в 07:02
Наука

Лучшее за год. Март

Сколько пациентов удалось излечить от ВИЧ, кому присудили премию Абеля, что такое гендерные квоты и какую теорию создал российский физик, расскажет дайджест лучших материалов Indicator.Ru за март 2019 года.
Индикатор вчера в 15:05
Хоккей

Марченко: Морозова чуть не раздавили, когда он забил в овертайме

Молодчик, классная игра была, забил свои голы, нечего сказать.
Чемпионат 12:44
Происшествия

Пассажиры вынужденно севшего в Перми самолета прилетели в Питер

Вести.Ru 10:25
Кино

Седьмой сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся 17 февраля

Ещё в августе Disney объявила, что седьмой и заключительный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся в феврале, однако благодаря свежей рекламе стала известна точная дата премьеры — 17 февраля.
Игромания.ру 06:00
Футбол

Погба перенес операцию из-за риска пропустить Евро-2020

По информации источника, француз согласился на хирургическое вмешательство из-за риска пропустить чемпионат Европы 2020 года.
Sportbox.RU 12:36
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