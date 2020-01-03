Как сообщает «РИА Новости», в пятницу на открытии торгов Мосбиржи российская валюта укрепилась. Курс доллара уменьшился на 15 копеек и составил 61,83 рубля.

Армия и оружие Иран готовит ответный удар по военным объектам США Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.

Политика Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.

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Политика Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.

Фигурное катание Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.

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Происшествия Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией на севере Италии Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших в результате наезда пьяного водителя на группу немецких туристов на севере Италии.

Общество МВД назвало самые популярные у фальшивомонетчиков купюры Купюра достоинством в тысячу рублей подделывалась в три раза реже — их обнаружили 9,3 тыс. Уже в апреле Центробанк информировал, что мошенники стали чаще подделывать банкноты в 2 тыс. руб. За первые три месяца 2019 года фальшивок этого номинала было выявлено больше, чем за весь 2018 год.

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