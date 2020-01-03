Финансы

Мой БрянскМой БрянскРубль укрепился относительно доллара и евро

Как сообщает «РИА Новости», в пятницу на открытии торгов Мосбиржи российская валюта укрепилась. Курс доллара уменьшился на 15 копеек и составил 61,83 рубля.
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Рынок акций РФ вырос, рубль сильнее растет к евро и символически к доллару

ПРАЙМ03 января в 14:24

Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

Интерфакс03 января в 11:35

Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газета02 января в 23:00

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03 января в 02:25

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

РБК03 января в 02:21

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАСС03 января в 02:13

Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже

Эхо Москвы03 января в 02:30
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Спорт

Устюгов — о развязке «Тур де Ски»: «Большая досада, что не смог выиграть»

Большунов и Устюгов разыграли золото «Тур де ски», у Непряевой — серебро — Большая досада, что не смог выиграть, — сообщил Устюгов.
Спорт-Экспресс 10:42
Армия и оружие

Иран готовит ответный удар по военным объектам США

Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Газета.Ru 11:00
Политика

Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани

В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.
РБК 09:46
Общество

Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко

RT на русском 04:01
Политика

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

РИА Новости 10:20
Культура

Умер народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
ТАСС 10:32
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Общество

В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн

В Токио на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
РБК 02:51
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
RT на русском 06:49
Шоу-бизнес

Петросян подарил Брухуновой квартиру за 200 миллионов рублей

Вечерняя Москва вчера в 13:07
Фигурное катание

Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу

Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.
Известия 11:18
Энергетика

Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Прокачка нефти из России на белорусский НПЗ «Нафтан» в Витебской области возобновилась накануне вечером.
Эхо Москвы 08:04
Экономика

«Минималка» на Украине обогнала российскую: почему «перемога» отменяется

Минимальная зарплата на Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет «минималку» в России и Белоруссии.
Rusvesna.su 04:10
Политика

Представитель ЕС пригласил главу МИД Ирана в Брюссель

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель пригласил главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Бельгию для совместного поиска путей снижения накала ситуации в Ираке, а также обсуждения плана дальнейших действий по ядерной программе Ирана ради глобальной безопасности.
Слово и Дело 08:12
Гаджеты

Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон

Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.
Astera 11:48
Общество

Гидрометцентр РФ предупредил о погодных аномалиях по всей России

Тепло принес с собой пришедший из Атлантики обширный циклон, сообщает Гидрометцентр РФ.
Татар-информ вчера в 09:44
Происшествия

Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией на севере Италии

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших в результате наезда пьяного водителя на группу немецких туристов на севере Италии.
ТАСС 10:07
Футбол

ЦСКА и «Динамо» отказались от нападающего сборной Словакии Боженика

Как стало известно «БИЗНЕС Online», московский ЦСКА отказался от идеи приглашения 20-летнего форварда словацкой «Жилины».
Спорт БИЗНЕС Online 10:00
Происшествия

В Таиланде задержали россиян за секс на пляже

В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
РИА Новости 09:23
Гаджеты

У Intel есть прототипы накопителей PCIe 4.0, но для их тестирования нужны системы AMD

Необдуманно отправленный твит показал, что разработчикам рассылаются образцы второго поколения твердотельных накопителей Intel Optane 3D XPoint с новой флагманской функцией: поддержкой PCIe 4.0.
3DNews 10:18
Футбол

АЕК одержал третью победу под руководством Карреры

АЕК в матче 17-го тура чемпионата Греции нанес поражение «Панаитоликосу».
Sportbox.RU 10:07
Общество

Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»

Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Газета.Ru 11:11
Футбол

«Вильярреал» одержал волевую победу над «Реал Сосьедад»

"Вильярреал" в гостях обыграл "Реал Сосьедад" в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 10:32
Общество

МВД назвало самые популярные у фальшивомонетчиков купюры

Купюра достоинством в тысячу рублей подделывалась в три раза реже — их обнаружили 9,3 тыс. Уже в апреле Центробанк информировал, что мошенники стали чаще подделывать банкноты в 2 тыс. руб. За первые три месяца 2019 года фальшивок этого номинала было выявлено больше, чем за весь 2018 год.
РБК 08:55
Гаджеты

Samsung представила доступные Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite

The GEEK вчера в 04:31
Происшествия

В Карелии четверо мужчин погибли при пожаре в жилом доме

Четверо мужчин погибли в результате пожара в жилом деревянном доме в Карелии.
REGNUM 09:18
Армия и оружие

Мощнейший корабль РФ внепланово перебрасывается к берегам Сирии

По сообщениям источника, мощнейший корабль российского флота внепланово перебрасывается к берегам Сирии из-за возможного военного противостояния США и Ирана в этом регионе.
Новостной фронт 11:59
Шоу-бизнес

Камерон Диаз впервые стала мамой

Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.
Народные новости вчера в 00:18
Хоккей

Сборная Швеции по хоккею завоевала бронзовые медали МЧМ-2020

REGNUM 11:55
Происшествия

Украинские военные подорвались на собственной мине

Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.
Вести.Ru 07:58
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