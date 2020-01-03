Финансы
Мой БрянскРубль укрепился относительно доллара и евро
Как сообщает «РИА Новости», в пятницу на открытии торгов Мосбиржи российская валюта укрепилась. Курс доллара уменьшился на 15 копеек и составил 61,83 рубля.
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Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже
Эхо Москвы03 января в 02:30
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Спорт
Устюгов — о развязке «Тур де Ски»: «Большая досада, что не смог выиграть»
Большунов и Устюгов разыграли золото «Тур де ски», у Непряевой — серебро — Большая досада, что не смог выиграть, — сообщил Устюгов.
Армия и оружие
Иран готовит ответный удар по военным объектам США
Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Политика
Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани
В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.
Общество
Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко
Культура
Умер народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Общество
В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн
В Токио на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
Шоу-бизнес
Петросян подарил Брухуновой квартиру за 200 миллионов рублей
Фигурное катание
Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу
Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.
Энергетика
Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию
Прокачка нефти из России на белорусский НПЗ «Нафтан» в Витебской области возобновилась накануне вечером.
Экономика
«Минималка» на Украине обогнала российскую: почему «перемога» отменяется
Минимальная зарплата на Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет «минималку» в России и Белоруссии.
Политика
Представитель ЕС пригласил главу МИД Ирана в Брюссель
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель пригласил главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Бельгию для совместного поиска путей снижения накала ситуации в Ираке, а также обсуждения плана дальнейших действий по ядерной программе Ирана ради глобальной безопасности.
Гаджеты
Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон
Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.
Общество
Гидрометцентр РФ предупредил о погодных аномалиях по всей России
Тепло принес с собой пришедший из Атлантики обширный циклон, сообщает Гидрометцентр РФ.
Происшествия
Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией на севере Италии
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших в результате наезда пьяного водителя на группу немецких туристов на севере Италии.
Футбол
ЦСКА и «Динамо» отказались от нападающего сборной Словакии Боженика
Как стало известно «БИЗНЕС Online», московский ЦСКА отказался от идеи приглашения 20-летнего форварда словацкой «Жилины».
Происшествия
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
Гаджеты
У Intel есть прототипы накопителей PCIe 4.0, но для их тестирования нужны системы AMD
Необдуманно отправленный твит показал, что разработчикам рассылаются образцы второго поколения твердотельных накопителей Intel Optane 3D XPoint с новой флагманской функцией: поддержкой PCIe 4.0.
Футбол
АЕК одержал третью победу под руководством Карреры
АЕК в матче 17-го тура чемпионата Греции нанес поражение «Панаитоликосу».
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Футбол
«Вильярреал» одержал волевую победу над «Реал Сосьедад»
"Вильярреал" в гостях обыграл "Реал Сосьедад" в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
Общество
МВД назвало самые популярные у фальшивомонетчиков купюры
Купюра достоинством в тысячу рублей подделывалась в три раза реже — их обнаружили 9,3 тыс. Уже в апреле Центробанк информировал, что мошенники стали чаще подделывать банкноты в 2 тыс. руб. За первые три месяца 2019 года фальшивок этого номинала было выявлено больше, чем за весь 2018 год.
Гаджеты
Samsung представила доступные Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite
Происшествия
В Карелии четверо мужчин погибли при пожаре в жилом доме
Четверо мужчин погибли в результате пожара в жилом деревянном доме в Карелии.
Армия и оружие
Мощнейший корабль РФ внепланово перебрасывается к берегам Сирии
По сообщениям источника, мощнейший корабль российского флота внепланово перебрасывается к берегам Сирии из-за возможного военного противостояния США и Ирана в этом регионе.
Шоу-бизнес
Камерон Диаз впервые стала мамой
Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.
Происшествия
Украинские военные подорвались на собственной мине
Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.