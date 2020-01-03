Финансы
Мой БрянскРубль укрепился относительно доллара и евро
Как сообщает «РИА Новости», в пятницу на открытии торгов Мосбиржи российская валюта укрепилась. Курс доллара уменьшился на 15 копеек и составил 61,83 рубля.
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Автоспорт
Нейрохирург рассказал об изменениях в облике Шумахера
Нейрохирург Никола Аччарри рассказал об изменениях в состоянии семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.
Энергетика
Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ
Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
Политика
Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году
Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году.
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Общество
Правительство утвердило план адаптации к изменению климата
Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
Наука
Лучшее за год. Март
Сколько пациентов удалось излечить от ВИЧ, кому присудили премию Абеля, что такое гендерные квоты и какую теорию создал российский физик, расскажет дайджест лучших материалов Indicator.Ru за март 2019 года.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России
Речь идет о нетрадиционно высокой для этого времени года температуре воздуха, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.
Авто
ГИБДД больше не нужна: долгожданная новость для автомобилистов
Новый год порадовал российских автомобилистов отличной новостью: теперь регистрировать машины можно будет без посещения Госавтоинспекции, то есть ГИБДД для этого будет не нужна, сообщает PRIMPRESS.
Хоккей
Самсонов, Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» победить «Каролину»
Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов признан первой звездой матча НХЛ между "Кэпиталз" и "Каролиной Харрикейнз", в котором помог одержать победу столичному клубу, второй и третьей звездами признаны еще двое россиян - Андрей Свечников и Евгений Кузнецов.
Армия и оружие
Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию в Ираке
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Ираке, сообщил источник в турецком дипведомстве.
Игры
В Epic Games Store началась раздача дилогии Darksiders
В Epic Games Store во время новогодних праздников пользователи могут бесплатно получить слэшеры Darksiders Warmastered Edition, Darksiders 2 Deathinitive Edition и спортивный симулятор Steep.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Политика
В США начались гонения на саксофониста Бутмана
Знаменитый российский саксофонист Игорь Бутман стал жертвой махровой русофобии в США.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Футбол
«Нанси» по ошибке разослал фанатам координаты кладбища вместо стадиона
Клуб отправил фанатам онлайн-карту города с набором координат, которые должны были указывать расположение стадиона "Стад Марсель Пико".
Армия и оружие
НАТО остановил тренировочную миссию в Ираке
Тренировочная миссия НАТО в Ираке приостановлена, 4 января сообщает пресс-служба НАТО.
Общество
Алишер Усманов назвал своих возможных наследников
Происшествия
Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила
В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Политика
Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Хоккей
Швеция — Россия 4:4 (Овертайм)
Молодёжная сборная России пропустила четвёртую шайбу в матче со Швецией в рамках 1/2 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Гаджеты
Apple выпустит два бюджетных смартфона на смену iPhone SE
Стоит отметить, что с конца 2018 по лето 2019 года инсайдеры раскрывали разную информацию про iPhone SE 2. Тогда в сети тоже опубликовывали различные рендеры и называли характеристики преемника популярного компактного смартфона, но все эти данные так и не подтвердились.