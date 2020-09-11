Рубль укрепился к доллару и евро на открытии Мосбиржи
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Доллар подешевел на 26 копеек — до 74,99 рубля, следует из данных Московской биржи утром 11 сентября. Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии снизился на 14 копеек и составил 88,74 рубля.В источнике
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