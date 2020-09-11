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Рубль укрепился к доллару и евро на открытии Мосбиржи

Доллар подешевел на 26 копеек — до 74,99 рубля, следует из данных Московской биржи утром 11 сентября. Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии снизился на 14 копеек и составил 88,74 рубля.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Курс доллара. Прогноз на 14–18 сентября

Коммерсантъ05:05
Банки.ру

Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

Банки.рувчера в 12:20
РИАМО

Курс рубля снизился по отношению к доллару и евро

РИАМО10 сентября в 04:05
Интерфакс

Рубль вырос к доллару и евро вопреки негативу с внешних рынков

Интерфаксвчера в 03:28
Газета.Ru

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:15
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русскомвчера в 03:02
Финмаркет

Доллар и евро начали торги на «Московской бирже» снижением

Финмаркетвчера в 03:20

ГосТВ Белоруссии: PandaDoc финансировала женские протесты в стране

IT-компания PandaDoc, четверо сотрудников минского офиса которой арестованы по уголовному делу о мошенничестве, финансировала женские протесты в Белоруссии, заявило Агентство теленовостей, которое входит в государственную "Белтелерадиокомпанию".
РИА Новости06:32
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Тимати и Анастасия Решетова развелись после шести лет отношений

Многочисленные слухи о возможном расставании 37-летнего рэпера Тимати с 24-летней моделью Анастасией Решетовой ходили уже давно: сообщалось, что ребята не смогли пережить вместе карантин и решили разбежаться после шести лет отношений.
Kazanfirst.ruвчера в 04:39
78

Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
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Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", проходящие по делу о гибели в августе 2019 года 12-летней гражданки РФ Алисы Адамовой, не признали себя виновными на первом судебном заседании по этому делу в Турции, сообщила РИА Новости в субботу Оксана Гогунская, представитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", защищающего интересы родителей девочки.
РИА Новости08:43
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