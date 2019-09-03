Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и вырос к евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 4 копейки – до 66,83 рубля, курс евро опустился на 11 копеек – до 73,15 рубля. Стоимость нефти утром снижается до 58,55 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Происшествия
СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции
«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:48
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Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН вчера в 07:25
Происшествия
Найдены тела пилотов упавшего Су-25 на Ставрополье
Поисковая группа обнаружила тела пилотов упавшего боевого штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае.
Газета.Ru 02:49
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Футбол
«Локомотив» опубликовал стоимость билетов на матчи Лиги чемпионов
Московский футбольный клуб "Локомотив" на своем официальном сайте опубликовал стоимость билетов на домашние матчи команды на групповом этапе Лиги чемпионов.
РИА Новости 04:10
Политика
Путин и Моди подписали совместные соглашения
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписывают совместные соглашения по итогам переговоров на Восточном экономическом форуме.
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Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз
Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
Woman.ru 02:18
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru вчера в 12:18
Политика
Словения предложила наделить Украину особым статусом в ЕС
Евросоюзу следует предоставить «особый статус» Турции и Украине. Об этом заявил президент Словении Борут Пахор, передает Anadolu.
Росбалт 04:50
Политика
В Сети появился трейлер документального фильма «Русская рулетка»
РИАМО – 4 сен. На YouTube опубликовали трейлер документального фильма американского режиссера Мигеля Фрэнсис-Сантьяго "Русская рулетка", посвященного последствиям "умного голосования".
РИАМО 05:36
Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Все города из списка находятся в азиатской части территории России, которая «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли», отметили в Минприроды.
РБК вчера в 20:24
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой
RT на русском 04:47
Происшествия
Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками полиции задержан подозреваемый в похищении мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса в Москве.
Вести.Ru вчера в 23:17
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Здоровье
Единственная больница закрытого города на Урале осталась без главного хирурга
Руководство единственной больницы в челябинском «закрытом» городе Трехгорном уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина из-за протеста врачей, вызванного низкими зарплатами.
Взгляд.ру 05:55
Политика
Посольство РФ: Иран отпустил семь человек с британского танкера
Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного иранскими военными более месяца назад, могут покинуть Иран, среди них есть россиянин, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
РИА Новости 03:58
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сообщил на странице в Instagram, что перенёс пятую операцию на позвоночнике, после которой пребывает в хорошем состоянии.
РИА Новости 04:11
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Теннис
Как Медведев победил Вавринку на US Open
Медведев стал первым российским теннисистом с 2010 года, который сумел выйти в полуфинал как турнира Большого шлема в целом, так и US Open в частности.
RT на русском 04:14
Происшествия
Иномарка врезалась в остановку в Пскове
В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Гаджеты
Google выпустила стабильную версию Android 10
Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.
REGNUM 04:44
Политика
Украинский эксперт предупредил об угрозе блэкаута
Американский СПГ, который Польша будет продавать Киеву, не покроет дефицит газа на Украине, которой грозит блэкаут.
РИА Новости вчера в 22:28
Политика
«Проект»: независимых кандидатов в Мосгордуму отказались пускать на выборы после опросов, показавших их победу
Власти Москвы решили не допускать до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов после того, как предварительные опросы, проведенные весной 2019 года, показали их лидерство и непопулярность провластных кандидатов.
Дождь 04:58