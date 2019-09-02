Финансы

Новые ИзвестияНовые ИзвестияРубль укрепился по отношению к доллару и евро

По данным Московской биржи на открытии торгов в понедельник, второго сентября доллар упал в цене на девять копеек. С утра за американскую валюту давали 66,7 рубля.
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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

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Курс доллара: в Сбербанке оценили перспективы рубля

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Рубль вечером уверенно рос к доллару и к евро на дорогой нефти

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Рубль укрепился к доллару и евро

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Курс рубля повышается к доллару и евро в начале торгов Московской биржи

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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:10
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Политика

Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане

Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Здоровье

Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.
Lenta.ru вчера в 13:39
Наука

Ученые разработали новую вакцину против ВИЧ

Американские ученые из Школы медицины Маунт-Синай заявили о создании новой вакцины против ВИЧ-инфекции.
UfaTime.ru 02 сентября в 03:12
Политика

DW заверила Госдуму РФ в непричастности к вмешательствам в дела России

Отказом участвовать в расследовании фактов вмешательства во внутренние дела России ответил представитель немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) Йоханнес Хоффманн.
Красная весна вчера в 02:37
Общество

Google выплатит штраф в $170 млн за сбор данных о детях

Компания Google выплатит штраф в размере $170 млн Федеральной торговой комиссии США (FTC), пишут «Ведомости».
Adindex.ru вчера в 12:07
Политика

Парламент Британии отклонил предложение Джонсона о досрочных выборах

Британские парламентарии отвергли предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона провести досрочные выборы в октябре.
ФАН вчера в 18:09
Футбол

Хет-трик Понсе помог сборной Аргентине разгромить Боливию

Главным героем матча стал нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе, который отметился в игре хет-триком.
Sport24.ru вчера в 23:24
Общество

Опрос показал, каких мужчин предпочитают россиянки

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал, каких мужчин считают привлекательными российские женщины.
Газета.Ru вчера в 20:21
Политика

Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным

Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Известия вчера в 15:30
Космос

Лифт на Луну: в сети опубликовали концепцию «космической линии»

Описанная в исследованиях экспертами из Колумбийского и Кембриджского университетов «космическая линия» будет закреплена к поверхности Луны и свисать на геостационарную орбиту вокруг Земли.
Кубань 24 вчера в 17:29
Гаджеты

Huawei представила смартфоны Honor 20s и Honor Play 3

MobiDevices вчера в 10:42
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика

Путин и Моди посетили три павильона на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди побывали на выставке «Улица Дальнего Востока».
REGNUM вчера в 21:17
Армия и оружие

Законопроект о сервисном обслуживании военной техники внесен в Госдуму

Законопроект о сервисном обслуживании военной техники правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.
REGNUM вчера в 02:31
Происшествия

В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан

Съемочная группа фильма "Чики" обстреляна в Кабардино-Балкарии. В городе Прохладный киногруппу ждал прохладный прием.
Вести.Ru вчера в 14:59
Политика

В Киеве рассказали о страхах Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в заложниках образа героя телесериала «Слуга народа» Голобородько и боится столкнуться с суровой реальностью, заявил в эфире телеканала ZIK украинский политолог Андрей Ермолаев.
Известия вчера в 20:49
Политика

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Общество

Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Кино

Megogo снимет кино

Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Здоровье

Врач назвала восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия 03 сентября в 16:50
Технологии

Виртуальный туризм появится в Assassin’s Creed Odyssey уже 10 сентября

Ubisoft объявила дату выхода Discover Tour для Assassin's Creed Odyssey — виртуальный туризм по просторам Древней Греции начнётся с 10 сентября.
Игромания.ру вчера в 12:56
Шоу-бизнес

Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций

Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Футбол

Пако Алькасер: «Санчо станет одним из лучших в мире»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер уверен, что его одноклубник Джейдон Санчо может стать одним из лучших в мире.
Спорт-Экспресс вчера в 18:58
Происшествия

Капитана судна на Камчатке оштрафовали на 7,4 млн руб. за ловлю минтая

Суд Петропавловска-Камчатского оштрафовал капитана рыболовецкого судна на 7,4 миллиона рублей за добычу тысячи тонн минтая.
РЕН ТВ вчера в 21:01
Происшествия

ФСИН выплатит 700 тысяч рублей экс-заключенному за пытки в СИЗО

Советский районный суд Улан-Удэ вынес решение о взыскании с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 700 тыс. руб. в пользу бывшего заключенного Виктора Роганова за пытки в СИЗО-1 в 2013 году, сообщает правозащитная организация «Зона права».
Коммерсантъ вчера в 11:13
Экономика

Глава Сахалинской области рассказал о проблемах, волнующих граждан

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании Госсовета РФ посвятил свой доклад вопросам, реально волнующим жителей Сахалинской области.
NewInform вчера в 09:42
Армия и оружие

Захарова раскритиковала реакцию Берлина на авиаудар США по Идлибу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критически прокомментировала реакцию Берлина на авиаудар США по Идлибу.
ФАН вчера в 07:15
Футбол

Экс-нападающий «Рубина» Жонатас находится в Москве

Sportbox.RU вчера в 13:39
Политика

Лавров заявил об осложнении международных отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».
RT на русском вчера в 11:10
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