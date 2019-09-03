Финансы
News.ruРубль укрепился к доллару и евро
В начале торгов курс доллара снизился на 15 копеек, курс евро — на 11 копеек. Европейская валюта опустилась до 73 рублей впервые с 23 августа. Согласно данным Московской Биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10:05 мск составил 66,61 рубля, курс евро — 73,13 рубля.
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Финансы
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