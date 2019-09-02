Финансы

Новые ИзвестияНовые ИзвестияРубль укрепился по отношению к доллару и евро

По данным Московской биржи на открытии торгов в понедельник, второго сентября доллар упал в цене на девять копеек. С утра за американскую валюту давали 66,7 рубля.
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Рубль укрепился по отношению к доллару и евро

Новые Известия02 сентября в 07:37

Бегом в обменники: доллар начал падать

Утро.ru02 сентября в 03:37

Курс валют на 2-6 сентября: кажется мы падаем

Хакасия-Информ02 сентября в 04:50

Курс доллара сегодня: рубль вырос на открытии торгов

Свободная Пресса02 сентября в 04:25

По данным Мосбиржи курсы доллара и евро к рублю снизились

Независимая газета02 сентября в 03:40

Курс валют упал на открытии торгов

Телеканал 360°02 сентября в 06:15

Курс доллара: рублю приготовили плохие новости

Expert.ru02 сентября в 02:02
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Происшествия

Упавший на Ставрополье штурмовик Су-25 полностью разрушен

КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 09:06
Политика

Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
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Суд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца

Московский Комсомолец 05:36
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Apple выпустит бюджетный iPhone

Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
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Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке

Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Актриса не стала опровергать сообщения о своей тяжелой болезни.
Экспресс газета 08:28
Гаджеты

ASUS перезапустила мощный игровой смартфон ROG Phone II

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Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы

Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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Политика

Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом

На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
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Общество

Выселенный на улицу российский онкобольной отказался от жилья

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Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Политика

Глава Минпромторга назвал бредом слухи о своей отставке

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились публикации о возможной отставке Мантурова с поста главы Минпромторга и назначении главой Ростеха.
REGNUM 08:40
Происшествия

Заблудившийся в лесу в Приморье подросток найден спустя 13 дней

Участники поисковой операции нашли 15-летнего подростка, который заблудился в лесу в Приморье 23 августа, сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.
ТАСС вчера в 23:19
Политика

Кличко назвал незаконным решение о его увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Происшествия

Экс-футболиста «Реала» подозревают в распространении детского порно

В прокуратуре Гамбурга отметили, что проводят расследование в отношении гражданина Германии из-за распространения детского порно.
РЕН ТВ вчера в 17:08
Общество

Омская область закупит новые автомобили «скорой» и школьные автобусы

В Омскую область до конца года поступят 16 автомобилей скорой помощи и 20 школьных автобусов.
Известия 05:21
Происшествия

Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети

РИА Новости вчера в 20:40
Политика

Турция может купить у России больше С-400

Мойка78 02 сентября в 18:06
Политика

США расширили санкции против Ирана

Попавшие под санкции компании зарегистрированы в Иране, Ливане, Сирии, ОАЭ, Индии, Сингапуре, а физические лица являются гражданами Ирана, Индии и Ливана.
РЕН ТВ 11:15
Политика

Украина заявила о готовности к переговорам по газу с Россией

Добавим, что ранее стало известно, что Еврокомиссия настаивает на заключении десятилетнего контракта между Украиной и Россией по транзиту газа.
ИА Новороссия 07:18
Политика

Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис поделился мнением о самой опасной стране в мире. По его словам, ей является Пакистан.
Накануне.Ru 01:26
Происшествия

ГП признала работу силовиков на митингах в Москве профессиональной

"Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом", - сказал в Совете Федерации замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров.
РИА Новости 09:23
Политика

Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Политика

Джузеппе Конте сформировал новое правительство Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, вновь возглавивший кабмин страны, сформировал новое правительство.
РБК 10:43
Политика

В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода

Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.
Вести.Ru 09:58
Политика

Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2»

Госсекретарь США Майк Помпео во время встреч с будущим руководством Евросоюза поднимал тему трубопровода «Северный поток-2» и призывал европейских партнеров отказаться от проекта.
РБК 08:50
Театры

Дмитрий Певцов сыграет Сталина в новом спектакле «Ленкома»

Актуальные Новости вчера в 12:12
Здоровье

Врач назвала восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Шоу-бизнес

40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз

Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
Woman.ru 02:18
Политика

Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины

Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.
ТАСС 08:25
Как работают Яндекс.Новости?
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