Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль вечером стабилен к доллару и подрастает к евро

Рубль вечером стабилизировался против доллара и немного повышался к евро, отыгрывая сползание европейской валюты ниже отметки 1,1 доллара – к минимумам с мая 2017 года.
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