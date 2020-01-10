Финансы
ФедералПрессРубль укрепился по отношению к доллару и евро
Основная поддержка для рубля находится на уровне 61 за доллар, уверены финансисты. В качестве основополагающих факторов экономисты отмечают Снижение геополитической напряженности и оптимизм в отношении торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.
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Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Общество
Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
Происшествия
В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети
В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Происшествия
Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку
Режиссер подтвердила, что ее сбила иномарка на пешеходном переходе, и в своем Instagram вспомнила строки из стихотворения Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».
Наука
Раскрыта тайна самой дорогой картины в мире: мистерия да Винчи
Как сообщает ToDay News Ufa, сотрудники Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины.
Происшествия
В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик
В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Наука
Ультразвук нацелен на раковые клетки
Теория оказалась верной и на сегодняшний день ученые, уменьшив интенсивность излучения и тщательно подобрав частоту в соответствии с «целевыми клетками», экспериментально разрушили несколько видов злокачественных клеток крови человека, не нанося вреда здоровым.
Армия и оружие
Министры обороны и иностранных дел Турции сегодня приедут в Москву
Сегодня же в Москве могут встретиться и лидеры двух противоборствующих сторон в Ливии — командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж.
Армия и оружие
«Белоруссия уже пять лет готовится воевать с Россией» — Навіны Беларусі
Президент Александр Лукашенко в течение последних пяти лет якобы готовится противостоять России по «крымскому сценарию».
Экономика
На Иткульском спиртзаводе планируют разливать виски
Голландский холдинг Marussia Beverages, который выкупил Иткульский спиртзавод, планирует расширить производство в ближайшие годы, пишет «Коммерсант».
Футбол
«Вальядолид» обыграл в серии пенальти «Марбелью» в Кубке Испании
Футбольный клуб «Вальядолид» одержал победу над командой «Марбелья» в матче 1/32 финала Кубка Испании.
Культура
Кукольный театр Нижнего Тагила поставит мюзикл с Бармалеем-Гитлером
Сезон в сентябре 2020 года в нижнетагильском театре откроет детский мюзикл «Айболит», куклы для которого создавались художником Михаилом Кривенко.
Общество
Жителя Татарстана арестовали за видео с вымышленным судом над Путиным
Ямадаев проходит фигурантом по делу о призывах к терроризму из-за видеозаписи, на которой происходит вымышленный суд над президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Политика
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.
Шоу-бизнес
Певица Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом Телегиным
Популярная российская певица Пелагея прокомментировала расставание с хоккеистом, игроком сборной России Иваном Телегиным.
Политика
Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку.
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Здоровье
В Якутии из-за вспышки кори было заказано еще 40 тысяч доз вакцин
Для нужд Якутии заказано дополнительно 40 тысяч вакцин против кори. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
Армия и оружие
Авиабаза с военными США в Ираке подверглась ракетной атаке
В результате ракетной атаки пострадали четверо военных Ирака, из них двое офицеров.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.
Происшествия
В Шерегеше погиб турист, наткнувшись на собственную лыжу
Уроженец посёлка Петровское Новосибирской области на большой скорости спускался по склону в кузбасском Шерегеше, но не рассчитав, упал и наткнулся на собственную лыжу.