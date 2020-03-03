Финансы

ИзвестияИзвестияКурс евро достиг 75 рублей впервые за год

Курс евро вырос на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 16:43 (мск) в понедельник, 2 марта. Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать69

Подробнее о событии

Рубль днем продолжает восходящую динамику к доллару и евро благодаря интересу к риску и ускорившей рост нефти

Финмаркет08:59

Рубль в начале торгов чуть уступает доллару, но выигрывает у евро

Росбалт02:51

Рубль умеренно укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Вести.Ru02:26

Рубль вырос к доллару и евро

Профиль02:10

Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,18 рубля

ТАСС02:07

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:03

Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

Известиявчера в 09:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:42, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с РФ и Ираном

Президент Турции Тайип Эрдоган высказался по поводу ситуации в Сирии и оценил взаимодействие с Россией и Ираном.
Москва 24 вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью

Российский актер и режиссер Данила Козловский 3 марта впервые выложил снимок с новорожденной дочерью.
Известия 06:22
Происшествия

В России четыре самолета совершили экстренную посадку

Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
BFM.ru 05:22
Политика

Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

«Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики, и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил своё согласие и поддержку этого предложения», — сказал министр.
RT на русском 08:42
Политика

ЕС направит силы для защиты границ Греции от мигрантов

Евросоюз направляет в Грецию силы для охраны границ страны от мигрантов.
Известия 09:01
Происшествия

Школьница скончалась на уроке плавания в Чебоксарах

Известия 06:40
Кино

На Берлинском фестивале показали скандальный фильм «Дау. Наташа»

Фильм о буфетчице Наташе завоевал «Серебряного медведя» за операторскую работу.
Чистовик вчера в 21:04
Футбол

Роналду вылетел к матери, которая перенесла инсульт

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вылетел к матери, которая 3 марта перенесла инсульт, сообщает O Jogo.
Газета.Ru 09:16
Политика

В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
RT на русском 05:42
Музыка

Российская группа Little Big поедет на «Евровидение»

Nur24.ru 00:10
Происшествия

Полицейские открыли стрельбу по мужчине во время задержания в Москве

Правоохранители ранили мужчину во время задержания на Большой Тульской в Москве.
Газета.Ru 08:58
Общество

В Госдуме раскритиковали идею главы Якутска о налоге на собак

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов не поддержал идею мэра Якутска Сарданы Авксентьевой о введении налога на домашних животных, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов.
EastRussia вчера в 22:00
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной Рады Сергея Мельничука, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
Армия и оружие

В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

РИА Новости 07:20
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Происшествия

Российского блогера-гея выселили из квартиры

Lenta.ru 09:10
Армия и оружие

Как украинские дипломаты подставляют Украину

28 февраля украинское Министерство иностранных дел опубликовало свое «Заявление» по ситуации в Сирии.
REGNUM 06:01
Происшествия

Бизнесмена Валерия Израйлита суд перевел под домашний арест

Смольнинский районный суд Петербурга перевел под домашний арест совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, обвиняемого в выводе денежных средств за границу при строительстве нефтебазы в порту.
BFM.ru 09:29
Политика

Россия призвала ЕС отреагировать на украинский законопроект «О медиа»

Москва рассчитывает на более объективную реакцию ЕС на украинский законопроект "О медиа", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России относительно письма спецпредставителя ЕС по правам человека Эндрю Гилмора об украинском законопроекте "О медиа".
РИА Новости 09:36
Общество

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском 09:11
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 11:40
Общество

В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»

Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
РИА Новости 07:44
Армия и оружие

Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Piter.tv вчера в 23:53
Происшествия

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском 09:35
Армия и оружие

В России создадут новый полицейский броневик

Новая полицейская бронемашина с использованием элементов "Атлета" разрабатывается в России.
Российская газета 04:47
Общество

В крымских водохранилищах накопилось около 100 млн кубометров воды

В водохранилищах Крыма к началу весны накопилось около 100 млн кубометров воды. Об этом 3 марта сообщили в республиканском Гидрометцентре.
REGNUM 07:09
Армия и оружие

Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Российская газета 04:33
Кино

Появился трейлер мультфильма «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис»

В Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис» вселенной комиксов DC.
News.ru 06:15
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК 06:34
Общество

Стал известен гонорар блогера Диденко за участие в «Пусть говорят»

ФедералПресс вчера в 23:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное