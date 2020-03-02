Финансы

ИзвестияИзвестияРубль укрепился по отношению к доллару и евро после старта торгов

Рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи. Об этом в понедельник, 2 марта, свидетельствуют данные столичной торговой площадки. По сравнению с уровнем пятничного закрытия рубль к доллару опустился на 20 копеек — до 66,7 рубля.
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Рубль растёт к доллару и евро

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Рубль умеренно укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

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Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

Известиявчера в 09:12

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Газета.Ruвчера в 08:54
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Взрыв на окраине Перми оказался испытанием на предприятии

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Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
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