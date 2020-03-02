Рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи. Об этом в понедельник, 2 марта, свидетельствуют данные столичной торговой площадки. По сравнению с уровнем пятничного закрытия рубль к доллару опустился на 20 копеек — до 66,7 рубля.

Рубль укрепился по отношению к доллару и евро после старта торгов

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