Другое дело, что общая динамика российской национальной валюты в ближайшее время будет зависеть не столько от уровня процентных ставок и даже не от уровня цен на нефть, которая, уже понятно, опустилась надолго и вниз.

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