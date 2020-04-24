Финансы
РБККурс рубля укрепился после снижения ставки ЦБ
Курс доллара упал на 0,36%, до ₽74,5 по состоянию на 13:36 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро снизился на 0,53% — до ₽80,2. Резкое укрепление рубля произошло после 13:30 мск, когда было опубликовано решение ЦБ по ключевой ставке.
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Комментарии
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Экономика
Решетников рассказал об оценках дефицита бюджета в 2020 году
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что дефицит бюджета России в 2020 году пока оценивается в 5—6% ВВП.
RT на русском 10:12
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Общество
Онищенко считает преждевременным разрешать прогулки на свежем воздухе
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что пожилым стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании.
РИА Новости 10:09
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 12:08
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Общество
Лукашенко отправился на субботник в Чернобыльскую зону
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 апреля примет участие в субботнике в Чернобыльской зоне.
Ридус 04:36
Здоровье
В Петербурге скончался врач после заражения коронавирусом
Врач Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга скончался после инфицирования коронавирусом.
RuNews24.ru 04:23
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала
Журнал Glamour лишил блогера и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 10:50
Общество
Иммунитет может быть опасен: как коронавирус убивает человека
Зараженного убивает слишком активная выработка иммунитета.
Утро.ru 10:41
Общество
ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса
В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения.
Lenta.ru 07:34
Авто
Россию покинул самый дешевый в мире автомобиль Qute
В России перестали продавать самый дешевый автомобиль в мире.
Дни24 вчера в 08:11
Происшествия
В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии
Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
Авто
Новый Volkswagen Jetta появится в России уже в мае
Появилась информация, что в шоу-румах российских дилерских центров через пару недель будет представлено седьмое поколение популярного седана Volkswagen Jetta.
Car.ru 00:11
Общество
Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом
Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса.
Известия 11:41
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Немецкие аналитики из компании TUV составили рейтинг самых надежных легковых автомобилей, которые предлагаются на европейском авторынке.
32CARS.ru 23 апреля в 00:58
Авто
Главные отличия между моделями ВАЗ-2106, разработанными для Канады и СССР
Редкая и по своему интересная версия ВАЗ-2106, разработанная для рынка Канады, удивляет российских водителей, которые не понимают, почему она настолько отличается от модели, созданной для внутреннего рынка.
Car.ru 22 апреля в 04:58
Экономика
Мосгорстат сообщил о росте средней зарплаты в начале года
Управление Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области в субботу сообщило о росте средней зарплаты в столице в январе 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Вести.Ru 08:24
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16
Летчики установили, что к российской границе летит F-16 ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение.
Вести.Ru 10:25
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
Общество
Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер
Некоторые участники протеста пришли с ковриками для йоги и медитировали.
Говорит Москва 11:53
Здоровье
Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service вчера в 15:47
Кино
10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде
iReactor вчера в 09:55
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.
RT на русском 06:19