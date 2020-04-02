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В Кремле опровергли слова Трампа о том, что Путин говорил с саудовским принцем. После заявления Трампа цена нефти марки Brent выросла до $36,29 за баррель в 17.38 мск, но за несколько минут опустилась до $30,7.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter о переговорах президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.Ведомости11:14
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