Энергетика
РБКЦена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В моменте котировки превышали $36 за баррель.
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с чего всё началось
«Только что поговорил с моим другом наследным принцем Саудовской Аравии, который говорил с президентом Путиным из России, и я ожидаю и надеюсь, что они сократят добычу приблизительно на 10 миллионов баррелей, а, возможно, и существенно больше, что, если это произойдет, будет отлично для нефтегазовой отрасли!», - написал Трамп в Twitter.Ридус13:30
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Комментарии
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НАТО планирует еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Политика
Путин поручил установить в регионах специальный порядок передвижения
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан в связи с пандемией коронавируса.
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
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Авто
Subaru приостановила производство в Японии
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Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
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Общество
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 1 мая
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«Выходной месяц добьёт малый бизнес»: эксперты — о продлении «каникул» из-за пандемии коронавируса
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Суд Екатеринбурга оштрафовал женщину за фейк на тему коронавируса
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