с чего всё началось

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В моменте котировки превышали $36 за баррель.

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Общество Игорь Артамонов прокомментировал выступление Владимира Путина Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя сегодняшнее обращение Президента России, заявил, что главная задача региональной власти в период пандемии коронавируса состоит в обеспечении всем жителям области достойного уровня жизни.

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Политика Сменились главы трех северных регионов России Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

Шоу-бизнес Дмитрий Певцов показал редкие фото Ольги Дроздовой 1 апреля актриса отмечает 55-летие. В честь юбилея любимой женщины Певцов разместил в блоге ее редкие снимки.

Политика Россия отправит в Сербию гуманитарную помощь из-за коронавируса «Президент Путин выразил солидарность и обещал значительную помощь и поддержку сербскому государству и гражданам Сербии в борьбе против коронавируса, которая будет подразумевать и то, что Россия направит своих медиков и специалистов по дезинфекции», – сообщила администрация президента Сербии.

Политика НАТО намерена углубить партнерство с Украиной и Грузией НАТО планирует еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Политика Путин поручил установить в регионах специальный порядок передвижения Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан в связи с пандемией коронавируса.

Политика США оплатили половину доставленной из России медпомощи Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Футбол «Зенит» поддержит находящихся на самоизоляции ветеранов клуба Петербургский футбольный клуб «Зенит» поддержит ветеранское движение сине-бело-голубых во время этой сложной ситуации с распространением коронавируса и будет доставлять своим ветеранам продуктовые наборы еженедельно за собственный счет.

Единоборства Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на отмену боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Происшествия В Чувашии ужесточат режим самоизоляции и введут пропуска Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья.

Хоккей Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с «Чикаго» 21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата форварда составит $ 817 тыс. "Чикаго" подписал также контракты с Кевином Ланкиненом, Эваном Баррэттом и Мэттью Хаймором.

Общество В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 1 мая Власти Подмосковья вслед за Москвой продлевают ограничения в рамках борьбы с коронавирусом до 1 мая 2020 года.