Энергетика

РБКРБКЦена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В моменте котировки превышали $36 за баррель.
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с чего всё началось
«Только что поговорил с моим другом наследным принцем Саудовской Аравии, который говорил с президентом Путиным из России, и я ожидаю и надеюсь, что они сократят добычу приблизительно на 10 миллионов баррелей, а, возможно, и существенно больше, что, если это произойдет, будет отлично для нефтегазовой отрасли!», - написал Трамп в Twitter
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Ридус13:30

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Цены на нефть подскочили до $36

News.ru12:50

Цена на нефть взлетела на 47% после твита Трампа

Forbes11:36

Цены на нефть взлетели после заявления Трампа

Известия11:15

Цены на нефть выросли после твитов Трампа о разговоре с принцем Саудовской Аравии

Коммерсантъ11:33

Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов

Российская газета11:15

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

РБК10:43

Цены на нефть резко взлетели

Lenta.ru04:47
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Комментарии

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Игорь Артамонов прокомментировал выступление Владимира Путина

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя сегодняшнее обращение Президента России, заявил, что главная задача региональной власти в период пандемии коронавируса состоит в обеспечении всем жителям области достойного уровня жизни.
ГТРК Липецк 12:42
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В РПЦ допустили ограничение пасхальных служений трансляциями по ТВ

Представитель РПЦ уточнил, что в ближайшие дни перед страстной неделей патриарх Кирилл уточнит, будет ли возможность допускать людей на службы.
РБК 13:40
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
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Наука

Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса

Американские медики получили первые результаты доклинических тестов новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:19
Общество

Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Во введении пропускного режима в Москве пока нет необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета 12:48
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
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Дмитрий Певцов показал редкие фото Ольги Дроздовой

1 апреля актриса отмечает 55-летие. В честь юбилея любимой женщины Певцов разместил в блоге ее редкие снимки.
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В Тульской области к ограничениям в районах подойдут дифференцированно

Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая.
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В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок

Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекцией, есть один ребенок.
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Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости 11:35
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Россия отправит в Сербию гуманитарную помощь из-за коронавируса

«Президент Путин выразил солидарность и обещал значительную помощь и поддержку сербскому государству и гражданам Сербии в борьбе против коронавируса, которая будет подразумевать и то, что Россия направит своих медиков и специалистов по дезинфекции», – сообщила администрация президента Сербии.
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Доктор рассказал, как обрабатывать одежду после магазина

Если человек находился один, то одежду обрабатывать не надо.
Телеканал 360° 05:41
Общество

Продление нерабочей недели в Кирове: власти сами решат, до какого срока продлить режим полной самоизоляции

Пока неизвестно, будет ли продлен в Кирове режим самоизоляции.
КП - Киров 11:32
Здоровье

Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции

Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
Телеканал ОТВ 11:40
Общество

Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК 09:32
Политика

НАТО намерена углубить партнерство с Украиной и Грузией

НАТО планирует еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
РИА Новости 13:15
Политика

Путин поручил установить в регионах специальный порядок передвижения

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:51
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
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«Тихое место 2» выйдет в прокат 4 сентября

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Авто

Subaru приостановила производство в Японии

Движок вчера в 05:59
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Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Футбол

«Зенит» поддержит находящихся на самоизоляции ветеранов клуба

Петербургский футбольный клуб «Зенит» поддержит ветеранское движение сине-бело-голубых во время этой сложной ситуации с распространением коронавируса и будет доставлять своим ветеранам продуктовые наборы еженедельно за собственный счет.
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Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на отмену боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Lenta.ru 13:45
Происшествия

В Чувашии ужесточат режим самоизоляции и введут пропуска

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья.
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Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с «Чикаго»

21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата форварда составит $ 817 тыс. "Чикаго" подписал также контракты с Кевином Ланкиненом, Эваном Баррэттом и Мэттью Хаймором.
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Иосиф Пригожин раскрыл сумму ежегодных налоговых сборов Валерии

В свою очередь Иосиф Пригожин назвал подобные сообщения ложью и рассказал о реальных гонорарах и налогах жены.
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Авто

В России пикап Isuzu D-Max получил новую версию для бездорожья

У российских дилеров марки появилась особоая версия японского пикапа с индексом AT35, созданная в сотрудничестве с компанией Arctic Trucks.
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Общество

В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 1 мая

Власти Подмосковья вслед за Москвой продлевают ограничения в рамках борьбы с коронавирусом до 1 мая 2020 года.
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Общество

«Выходной месяц добьёт малый бизнес»: эксперты — о продлении «каникул» из-за пандемии коронавируса

Президент РФ Владимир Путин анонсировал продление нерабочих дней до конца апреля: этот срок могут сократить, если обстановка улучшится.
НГС55 12:25
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Суд Екатеринбурга оштрафовал женщину за фейк на тему коронавируса

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 30 тыс. рублей местную жительницу за фейк в соцсетях про закрытие границ города из-за коронавируса для всех, у кого нет прописки.
ТАСС 11:58
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