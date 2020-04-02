Энергетика
Российская газетаРубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов
Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи. Диапазон рост составил примерно 1-2 рубля. По состоянию на 17.53 мск курс доллара опускался на минимуме до 77,3 рубля, курс евро - до 84,16 рубля.
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с чего всё началось
«Только что поговорил с моим другом наследным принцем Саудовской Аравии, который говорил с президентом Путиным из России, и я ожидаю и надеюсь, что они сократят добычу приблизительно на 10 миллионов баррелей, а, возможно, и существенно больше, что, если это произойдет, будет отлично для нефтегазовой отрасли!», - написал Трамп в Twitter.Ридус13:30
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