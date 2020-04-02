Энергетика
Expert.ruЦены на нефть резко взлетели после заявления Трампа
Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
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с чего всё началось
«Только что поговорил с моим другом наследным принцем Саудовской Аравии, который говорил с президентом Путиным из России, и я ожидаю и надеюсь, что они сократят добычу приблизительно на 10 миллионов баррелей, а, возможно, и существенно больше, что, если это произойдет, будет отлично для нефтегазовой отрасли!», - написал Трамп в Twitter.Ридус13:30
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