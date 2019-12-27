Курс рубля уверенно растет к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск четверга снижался на 14 копеек – до 61,71 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 68,43 рубля.

Рубль укрепляется к доллару и евро

Политика В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).

Происшествия Автобус с россиянами перевернулся в Эстонии В Эстонии перевернулся автобус с россиянами, следовавший из Санкт-Петербурга в Ригу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Единоборства Джервонта Дэвис нокаутировал Юриоркиса Гамбоа 25-летний экс-чемпион мира в первом легком весе Джервонта Дэвис одержал победу техническим нокаутом в двенадцатом раунде над 38-летним экс-чемпионом мира в полулегком весе Юриоркисом Гамбоа.

Политика Наиболее значимыми политиками 2020 года немцы назвали Меркель и Путина Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%).

Происшествия В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.

Общество Данные пользователей госуслуг утекли в сеть Утечка могла произойти из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала госуслуг — из-за нее данные оказались доступны для скачивания.

Шоу-бизнес Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.