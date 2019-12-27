Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль укрепляется к доллару и евро

Курс рубля уверенно растет к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск четверга снижался на 14 копеек – до 61,71 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 68,43 рубля.
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Рубль повышается к доллару на старте торгов Московской биржи

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«Думаю, в первом-втором раунде можно попробовать в стойке уронить, потому что в обмене Фергюсон упадет раньше», - заявил Нурмагомедов-старший.
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В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией

Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
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25-летний экс-чемпион мира в первом легком весе Джервонта Дэвис одержал победу техническим нокаутом в двенадцатом раунде над 38-летним экс-чемпионом мира в полулегком весе Юриоркисом Гамбоа.
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Украина показала перспективные космические сверхтяжелые ракеты

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Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%).
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Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач

Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.
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Данные пользователей госуслуг утекли в сеть

Утечка могла произойти из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала госуслуг — из-за нее данные оказались доступны для скачивания.
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В результате пожара в жилом двухквартирном доме в Иркутской области погибли двое детей.
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В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
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По данным The Sun, английский клуб хочет приобрести игрока уже в январе.
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Что хорошо помогает от похмелья

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На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
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Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме

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