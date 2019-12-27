Финансы
ПРАЙМРубль укрепляется к доллару и евро
Курс рубля уверенно растет к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск четверга снижался на 14 копеек – до 61,71 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 68,43 рубля.
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Неделя на мировом валютном рынке завершилась снижением курса доллара
Московский Комсомолец27 декабря в 21:56
Рубль днем усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро на фоне позитивных сигналов с внешних рынков
Финмаркет27 декабря в 08:35
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Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
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Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
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Джервонта Дэвис нокаутировал Юриоркиса Гамбоа
25-летний экс-чемпион мира в первом легком весе Джервонта Дэвис одержал победу техническим нокаутом в двенадцатом раунде над 38-летним экс-чемпионом мира в полулегком весе Юриоркисом Гамбоа.
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Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%).
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах.
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Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.
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Кудрявцева рассказала, что показала снимки не для запугивания, а для понимания "катастрофы".
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Данные пользователей госуслуг утекли в сеть
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В результате пожара в жилом двухквартирном доме в Иркутской области погибли двое детей.
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В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
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По данным The Sun, английский клуб хочет приобрести игрока уже в январе.
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Медики рассказали о том, что хорошо помогает от похмелья.
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В Свердловской области пропали двое туристов
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Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика
На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
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Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
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