Финансы
ПРАЙМРубль укрепляется к доллару и евро
Курс рубля уверенно растет к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск четверга снижался на 14 копеек – до 61,71 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 68,43 рубля.
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Рубль днем немного повышается к доллару и евро благодаря нефти и оптимизму относительно сделки США-Китай
Финмаркет26 декабря в 07:35
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Общество
Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения — так называемые курилки.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Политика
ЛНР и ДНР доставили пленных к месту обмена
Напомним, вопрос обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными народными республиками Донбасса (ЛНР и ДНР) сдвинулся с мертвой точки после саммита в «нормандском формате», прошедшем в Париже 9 декабря.
Политика
Немцы возложили ответственность за решение проблем на Меркель и Путина
Жители Германии посчитали, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель будут играть наиболее важные роли при решении глобальных проблем на международной арене.
Единоборства
Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии
Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
Политика
Пушков: слова Путина задели Варшаву за живое
Слова Путина о польском антисемите задели за живое нынешние власти Польши, заявил сенатор Алексей Пушков, 29 декабря со своей страницы в Twitter.
Происшествия
В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга
ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.
Общество
Экс-беркутовцев вывезли из киевского СИЗО для обмена пленными
Бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», заявленных для обмена пленными в Донбассе, вывезли из СИЗО в Киеве, сообщает РИА Новости.
Общество
С Галиной Волчек простились в Москве
В Москве в здании театра на Чистопрудном бульваре простились с народной артисткой СССР, художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Политика
Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене
Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в России
Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
Фигурное катание
Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках назвала состав на чемпионат Европы, который пройдет в Граце с 20 по 26 января.
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Футбол
Роналду может вернуться в «Реал»
В 2018 году португалец по собственному желанию перешел из испанского «Реала» в итальянский «Ювентус», который представлял с 2009 года.
Армия и оружие
Саудовская Аравия хочет обслуживать ЗРК Patriot своими силами
Саудовская Аравия подписывает соглашение с американской компанией Raytheon, связанное с техническим обслуживанием комплексов ПВО-ПРО Patriot.
Здоровье
Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни
Специалистом определена и названа самая эффективная прерывистая диета для качественного здорового образа жизни и ее максимального продления.
Биатлон
Мухамедзянов победил в спринте на «Ижевской винтовке»
Футбол
Суарес сыграл вратаря в прощальном матче Форлана
В Уругвае состоялся прощальный матч бывшего нападающего национальной команды Диего Форлана, в августе этого года объявившего о завершении карьеры.
Шоу-бизнес