Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль укрепляется к доллару и евро

Курс рубля уверенно растет к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск четверга снижался на 14 копеек – до 61,71 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 68,43 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд.ру27 декабря в 02:40

Официальный курс доллара повысился на 26 копеек, евро — на 53

Банки.ру27 декабря в 05:30

Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

РИА Новости26 декабря в 04:51

Рубль заметно снижается к доллару и евро на фоне фиксации прибыли

Интерфакс26 декабря в 11:37

Рубль днем немного повышается к доллару и евро благодаря нефти и оптимизму относительно сделки США-Китай

Финмаркет26 декабря в 07:35

Курс доллара снизился до 61,18 рубля

ТАСС27 декабря в 02:06

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском26 декабря в 02:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Политика

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач

Вести.Ru 05:24
Общество

Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения — так называемые курилки.
Lenta.ru вчера в 10:00
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
RT на русском вчера в 17:02
Хоккей

Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
Известия вчера в 21:26
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Политика

ЛНР и ДНР доставили пленных к месту обмена

Напомним, вопрос обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными народными республиками Донбасса (ЛНР и ДНР) сдвинулся с мертвой точки после саммита в «нормандском формате», прошедшем в Париже 9 декабря.
Коммерсантъ 03:16
Политика

Немцы возложили ответственность за решение проблем на Меркель и Путина

Жители Германии посчитали, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель будут играть наиболее важные роли при решении глобальных проблем на международной арене.
Lenta.ru 06:02
Единоборства

Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии

Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
Коммерсантъ 01:04
Политика

Пушков: слова Путина задели Варшаву за живое

Слова Путина о польском антисемите задели за живое нынешние власти Польши, заявил сенатор Алексей Пушков, 29 декабря со своей страницы в Twitter.
Красная весна вчера в 21:21
Происшествия

В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга

ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.
Вести.Ru 03:08
Общество

Экс-беркутовцев вывезли из киевского СИЗО для обмена пленными

Бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», заявленных для обмена пленными в Донбассе, вывезли из СИЗО в Киеве, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:47
Общество

С Галиной Волчек простились в Москве

В Москве в здании театра на Чистопрудном бульваре простились с народной артисткой СССР, художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.
Газета.Ru 06:14
Музыка

Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

РИА Новости 05:38
Политика

Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене

Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.
REGNUM 27 декабря в 06:33
Гаджеты

Назван самый популярный смартфон в России

Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
Astera 26 декабря в 09:39
Происшествия

На военном параде в Йемене прогремел взрыв. Есть погибшие

REGNUM 04:14
Политика

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу сайта «Миротворец»

Вести.Ru 02:07
Фигурное катание

Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках назвала состав на чемпионат Европы, который пройдет в Граце с 20 по 26 января.
Российская газета 00:33
Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
RT на русском 05:44
Космос

«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах

Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
РИА Новости 00:00
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Газета.Ru 00:47
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Происшествия

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАСС вчера в 23:01
Общество

Власти Подмосковья пообещали закрыть все мусорные полигоны в 2020 году

Интерфакс 04:04
Футбол

Роналду может вернуться в «Реал»

В 2018 году португалец по собственному желанию перешел из испанского «Реала» в итальянский «Ювентус», который представлял с 2009 года.
ТК Звезда 00:30
Армия и оружие

Саудовская Аравия хочет обслуживать ЗРК Patriot своими силами

Саудовская Аравия подписывает соглашение с американской компанией Raytheon, связанное с техническим обслуживанием комплексов ПВО-ПРО Patriot.
Военное обозрение вчера в 11:02
Здоровье

Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни

Специалистом определена и названа самая эффективная прерывистая диета для качественного здорового образа жизни и ее максимального продления.
Ugpressa.ru 27 декабря в 08:30
Биатлон

Мухамедзянов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

РИА Новости 03:07
Футбол

Суарес сыграл вратаря в прощальном матче Форлана

В Уругвае состоялся прощальный матч бывшего нападающего национальной команды Диего Форлана, в августе этого года объявившего о завершении карьеры.
Чемпионат 04:11
Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» назвал Андрея Малахова проституткой

РИА Новости вчера в 20:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное