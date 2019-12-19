Финансы
Газета.RuРубль укрепляется к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Уточняется, что российская валюта также стабильна по отношению к евро на фоне дорожающей нефти.
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Игры
Появилась информация о минимальных требованиях Resident Evil 3 Remake
Издание отмечает: несмотря на то, что компания Capcom пока не назвала минимальные системные требования игры, уже известно, что её можно будет запустить на тех ПК, на котрых можно нормально играть в Resident Evil 2 Remake.
Здоровье
Минздрав: перенесшие инфаркт и инсульт получат лекарства бесплатно
Россияне, которые перенесли острые сосудистые нарушения, например инфаркт миокарда и инсульт, смогут получить бесплатные лекарства.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Общество
Путин рассказал об уголовных делах после задержания Голунова
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста Ивана Голунова.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Политика
Путин рассказал об индексации пенсий
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Футбол
Леонид Слуцкий возглавил «Рубин»
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о госпитализации Федосеевой-Шукшиной
Алибасов рассказал, что Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование три-четыре раза в год.
Единоборства
Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое
Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
Хоккей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10
Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
Кино
«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис
Общество
Горбачев сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Происшествия
Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом
Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
Политика
Кадыров ответил на слова Путина о его отце
Кино
Представлены первые кадры из нового фильма Кристофера Нолана
Представлены первые кадры из нового триллера режиссера Кристофера Нолана под названием "Довод".
Общество
В Epic Games Store началась новогодняя распродажа с 12 бесплатными играми!
Epic Games запустила масштабную новогоднюю распродажу, во время которой компания раздаст сразу 12 бесплатных игр — их можно будет активировать до 1 января, хотя открываться каждая из них будет ежедневно вплоть до конца акции.
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
Энергетика
Без транзита украинская ГТС подешевеет в 10 раз
Без транзита российского газа украинская газотранспортная система оценивается в $ 1,45 млрд.
Технологии
Глобальным партнером Apple по eSIM стала связанная с Россией компания
Еще один партнер, связанный с Россией Одним из первых глобальных операторов, к которым можно подключиться по технологии eSIM у Apple, стала международная компания Truphone, которая продает виртуальные сим-карты, к которым с помощью специального приложения можно привязать несколько зарубежных телефонных номеров, что позволяет использовать местные тарифы при путешествиях.
Происшествия
Число убийств детей родителями в России выросло на 50% за четыре года
"Если статистику посмотреть, число совершенных преступлений в отношении детей родителями увеличивается за последние четыре года на 92%.
Общество
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Теннис
Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Абу-Даби
Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби переиграл Хон Чёна из Южной Кореи.
Культура
В Татарстане начинают отмечать 100-летие образования ТАССР
Сегодня в Татарстане праздничным концертом начнут отмечать 100-летие образования ТАССР.
Хоккей
Овечкин вошел в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ
ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Полный список доступен на сайте издания.
Армия и оружие
ПНС Ливии приняло предложение Турции о военной помощи, сообщили СМИ
Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи ливийское правительство национального согласия (ПНС) приняло предложение Турции о военной помощи, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".