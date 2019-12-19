Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль укрепляется к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Уточняется, что российская валюта также стабильна по отношению к евро на фоне дорожающей нефти.
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Банк России опустил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:30

Курс доллара на Мосбирже снизился до 62,78 рубля

ТАСС16 декабря в 02:09

Официальный курс евро на пятницу снизился до 69,59 рубля

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Рубль вечером продолжает подрастать к доллару и евро, не обращая внимания на новые санкции против РФ

Финмаркет11:35

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:20

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:02

Доллар и евро слегка снизились к рублю

Интерфакс02:42
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Происшествия

Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы в центре Москвы

ТАСС 12:06
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Появилась информация о минимальных требованиях Resident Evil 3 Remake

Издание отмечает: несмотря на то, что компания Capcom пока не назвала минимальные системные требования игры, уже известно, что её можно будет запустить на тех ПК, на котрых можно нормально играть в Resident Evil 2 Remake.
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Минздрав: перенесшие инфаркт и инсульт получат лекарства бесплатно

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RuNews24.ru 17 декабря в 05:05
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Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

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ТАСС 10:28
Общество

Путин рассказал об уголовных делах после задержания Голунова

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста Ивана Голунова.
Российская газета 06:26
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Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
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Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

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Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:19
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Леонид Слуцкий возглавил «Рубин»

Коммерсантъ 09:37
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Алибасов рассказал о госпитализации Федосеевой-Шукшиной

Алибасов рассказал, что Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование три-четыре раза в год.
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Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое

Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
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Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

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Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10

Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
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«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис

Газета.Ru 08:05
Общество

Горбачев сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Коммерсантъ 08:49
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Происшествия

Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом

Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
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Кадыров ответил на слова Путина о его отце

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Кино

Представлены первые кадры из нового фильма Кристофера Нолана

Представлены первые кадры из нового триллера режиссера Кристофера Нолана под названием "Довод".
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Общество

В Epic Games Store началась новогодняя распродажа с 12 бесплатными играми!

Epic Games запустила масштабную новогоднюю распродажу, во время которой компания раздаст сразу 12 бесплатных игр — их можно будет активировать до 1 января, хотя открываться каждая из них будет ежедневно вплоть до конца акции.
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Политика

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
РИА Новости 07:39
Общество

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Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
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Без транзита украинская ГТС подешевеет в 10 раз

Без транзита российского газа украинская газотранспортная система оценивается в $ 1,45 млрд.
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Глобальным партнером Apple по eSIM стала связанная с Россией компания

Еще один партнер, связанный с Россией Одним из первых глобальных операторов, к которым можно подключиться по технологии eSIM у Apple, стала международная компания Truphone, которая продает виртуальные сим-карты, к которым с помощью специального приложения можно привязать несколько зарубежных телефонных номеров, что позволяет использовать местные тарифы при путешествиях.
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Число убийств детей родителями в России выросло на 50% за четыре года

"Если статистику посмотреть, число совершенных преступлений в отношении детей родителями увеличивается за последние четыре года на 92%.
РИА Новости 10:02
Общество

Путин объявил о росте зарплат россиян

По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
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Теннис

Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Абу-Даби

Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби переиграл Хон Чёна из Южной Кореи.
РБК 11:13
Культура

В Татарстане начинают отмечать 100-летие образования ТАССР

Сегодня в Татарстане праздничным концертом начнут отмечать 100-летие образования ТАССР.
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Хоккей

Овечкин вошел в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ

ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Полный список доступен на сайте издания.
Lenta.ru 12:08
Армия и оружие

ПНС Ливии приняло предложение Турции о военной помощи, сообщили СМИ

Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи ливийское правительство национального согласия (ПНС) приняло предложение Турции о военной помощи, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
РИА Новости 10:27
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