Финансы
Газета.RuРубль укрепляется к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Уточняется, что российская валюта также стабильна по отношению к евро на фоне дорожающей нефти.
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Центробанк повысил официальный курс доллара на четверг до 62,58 рубля
Московский Комсомолецвчера в 19:58
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Хоккей
«Авангард» подписал Брэндона Макмиллана
Канадский хоккеист Брэндон Макмиллан подписал контракт с омским «Авангардом», сообщает официальный сайт клуба.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара»
Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о процессе работы над продолжением фильма "Аватар" и объяснил, почему приходится так долго ждать новых частей.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Наука
В Китае планируют запустить искусственное Солнце
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Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве
Стрельба началась в центре Москвы около здания Федеральной службы безопасности, сообщает Telegram-канал Baza.
Футбол
Наставник клуба «Монтеррей» предложил Клоппу подраться
В полуфинале английский клуб обыграл мексиканский «Монтеррей» со счетом 2:1. По ходу матча между главными тренерами команд Юргеном Клоппом и Антонио Рикардо произошла стычка.
Общество
Суд назначил третью экспертизу по делу Серебренникова
Мещанский суд Москвы в четверг назначил третью экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Биатлон
Российские биатлонисты не попали в топ-10 на этапе КМ
На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.
Футбол
Слуцкий стал главным тренером «Рубина»
Политика
В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России
В Чечне положительно оценили слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается смертельной опасности.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Общество
Горбачев сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Происшествия
Панин подрался с таксистом в Петербурге
Актера подвозил таксист, с которым у них, по словам самого Панина, возникли разногласия по поводу деятельности знаменитости.
Экономика
Власти закупят российские планшеты для переписи населения
Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
Политика
Путин уверен, что Россия не движется в сторону закрытия Интернета
Россия не движется в сторону закрытия Интернета.
Политика
Путин назвал надуманными причины для импичмента Трампа
Президент Владимир Путин назвал надуманными причины для решения палаты представителей конгресса США об импичменте Дональда Трампа.
Политика
Путин: Донбасс порожняк не гонит
"Донбасс порожняк не гонит" — это распространенная в Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов 20-го века.
Происшествия
В Ереване обрушился пол в здании военкомата, пострадали 11 человек
Одиннадцать человек пострадали при обрушении пола в здании военкомата в столице Армении, городе Ереване.
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира
"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
Политика
Ежегодная пресс-конференция Путина завершилась
В российской столице завершилась ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.
Политика
Путин объяснил отставку Левченко с поста губернатора Приангарья
Губернатор Приангарья Сергей Левченко ушел в добровольную отставку 12 декабря.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов договорились о проведении боя
Боец ММА Магомед Исмаилов договорился о проведении боя против Александра Емельяненко.
Космос
В NASA обнаружили новый вид магнитного взрыва на Солнце
Гаджеты
Apple привезла в Россию компьютер по цене квартиры в Выхине
Apple начала продажи системного блока Mac Pro в России.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.