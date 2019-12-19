Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль укрепляется к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Уточняется, что российская валюта также стабильна по отношению к евро на фоне дорожающей нефти.
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