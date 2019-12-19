Финансы

Вести.ФинансВести.ФинансРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с умеренного снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Доллар и евро слегка снизились к рублю

Интерфакс02:42

Рубль укрепляется к доллару и евро

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Рубль в начале торгов теснит доллар и евро

Росбалт03:14

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов МосБиржи

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Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс02:25

Доллар и евро снижаются в начале торгов на «Московской бирже»

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Подсел на доллар. Практик терпит потери из–за снижения американской валюты

DP.RU02:14
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Политика

Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

Отвечая на вопрос украинского журналиста о необходимости в ходе урегулирования конфликта вывода с востока Украины всех иностранных войск и наемников, глав российского государства отметил, что "там нет иностранных войск".
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Путин объяснил присвоение Кадыровым звания героя России

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Политика

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Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин на большой пресс-конференции поручил ОНФ уделить особое внимание контролю за внедрением экологических технологий при строительстве новых предприятий по переработке отходов, а также информированию граждан.
Общероссийский Народный Фронт 05:19
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru 05:47
Энергетика

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции.
Российская газета 17 декабря в 23:00
Политика

Путин заверил в готовности России сохранить транзит газа через Украину

Россия хотела бы сохранить транзит газа через Украину, несмотря на то, что маршрут "Северный поток - 2" короче, сказал президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
Finam.Ru 05:00
Политика

Путин признал, что Россия гордится советским прошлым

Россия гордится советским прошлым, заявил президент страны Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Sputnik Таджикистан 04:33
Общество

Темпы инфляции в РФ упали до 3,25%

Темпы инфляции в России упали до 3,25%, рассказал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции.
News.ru 05:45
Футбол

Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра

Lenta.ru 04:30
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 04:45
Общество

Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий возможность перехода на электронные трудовые книжки с 2020 года.
REGNUM 16 декабря в 08:05
Спорт

Путин назвал решение WADA в отношении России «несправедливым»

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), принятого в отношении России, является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву.
REGNUM 04:59
Политика

«Как вам спится?»: журналисты из ДНР схлестнулись с «коллегой» с Украины

Журналисты из ДНР перед началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина схлестнулись с «коллегой» с Украины, скандально известным Романом Цимбалюком.
Rusvesna.su 04:08
Политика

Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам

Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
SM News 05:38
Политика

Путин оценил идею «почистить» правоохранительные органы и вспомнил опыт КГБ

Президент России Владимир Путин рассказал, что Россия уже проходили чистки в правоохранительных органах и заявил, что лучше этого не повторять.
Lenta.ru 05:51
Политика

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
РИА Новости вчера в 16:00
Армия и оружие

При атаках боевиков в Идлибе погибли трое сирийских военных

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Сирии отразили несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо.
Аргументы и Факты 17 декабря в 15:07
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
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Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом

Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
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Общество

В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Naked Science вчера в 08:46
Культура

Стал известен победитель шестого сезона шоу «Танцы»

После нескольких выступлений определился победитель: им стал участник команды Татьяны Денисовой — Кирилл Цыганов.
StarHit.ru вчера в 12:30
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Рейтинг Зеленского резко вырос после «нормандского саммита»

Рейтинг одобрения деятельности президента Украины Владимира Зеленского резко вырос после саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru 05:39
Общество

На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РИА Новости 03:52
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Piter.tv 16 декабря в 14:51
Шоу-бизнес

Анастасия Вертинская отмечает 75-летие

19 декабря 75-летний юбилей отмечает актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская.
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Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Газета.Ru 05:14
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В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку

Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости вчера в 13:46
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Депутаты Рады подрались на заседании, а Тимошенко раскидала документы

Лидер "Батькивщины" решила в прямом смысле подкинуть бумаги в огонь — просто взяла со стола стопку документов и с невозмутимым лицом разбросала вокруг.
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Украина поставила условие по обмену пленными

Представители Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе поставили условие о проведении обмена удерживаемыми лицами в несколько этапов.
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Политика

Учения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря

Минкомсвязь направила операторам связи и министерствам указания о проведении учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете».
Коммерсантъ 05:10
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