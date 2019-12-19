Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксДоллар и евро слегка снизились к рублю

Доллар США и евро слегка снизились на Московской бирже в четверг утром; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря стабильно высоким мировым ценам на нефть.
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Рубль в начале торгов теснит доллар и евро

Росбалт03:14

Доллар и евро слегка снизились к рублю

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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:02

Рубль укрепляется к доллару и евро

Газета.Ru03:34

Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов

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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:20

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов МосБиржи

News.ru02:17
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В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
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Путин допустил отмену оговорки о двух сроках подряд для президента

Президент России Владимир Путин допустил возможность отмены оговорки "подряд" в статье Конституции о президентских сроках.
РИА Новости 07:12
Общество

Михаил Горбачев попал в больницу

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".
Газета.Ru 08:35
Политика

Путин ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой, которую СМИ называют его дочерьми.
Коммерсантъ 09:06
Политика

В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России

Газета.Ru 06:42
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
RT на русском 06:10
Политика

ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

"Совет [ЕС] продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года", - говорится в заявлении.
ТАСС 08:10
Политика

Путин пообещал продолжение индексации пенсий

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
RT на русском 08:25
Политика

На пресс-конференции Путина журналистов ограничили в плакатах

На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится в четверг, 19 декабря, журналистам не разрешат пользоваться плакатами большого формата, пишет РИА Новости.
Национальная служба новостей 00:40
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

РБК 05:17
Спорт

Исинбаева воздержалась при голосовании по санкциям WADA

РИА Новости 06:33
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Криштиану Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

RT на русском 08:14
Футбол

В «Рубине» намекнули на назначение Слуцкого

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» намекнула на возможное назначение российского специалиста Леонида Слуцкого главным тренером команды.
RT на русском 08:47
Политика

Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
ТАСС 07:28
Общество

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Политика

В Германии начались переговоры о транзите газа

В Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии.
RT на русском 06:29
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
Политика

Путин назвал самые сложные моменты своего президентства

Президент России Владимир Путин заявил, что самыми сложными моментами за годы его президентства стали теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке.
РБК 07:20
Политика

Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство

Голоса разделились четко по партийному признаку — все республиканцы проголосовали против обвинений в адрес Трампа, однако победа осталась за демократами, которых в нижней палате парламента большинство.
Вести.Ru вчера в 22:40
Политика

На YouTube пресс-конференция Путина набрала 37 тысяч дизлайков

Онлайн трансляция 15-й пресс-конференции президента России Владимир Путина началась 19 декабря в 12:00 и уже получила 37 тысяч дизлайков.
МР7.ру 06:57
Единоборства

Боец MMA не пропустил ни одного удара и проиграл за девять секунд

Боснийский боец смешанного стиля (MMA) Ади Дуракович проиграл аргентинцу Франсиско Баррио на турнире в Хорватии, не пропустив при этом ни одного удара.
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Общество

Кубанский омбудсмен проверит данные о ветеранских «ночлежках» в Сочи

Информация о ветеранских домах в Сочи, которые, по данным журналистов, "превращены в ночлежки", обязательно будет проверена, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.
РИА Новости 08:33
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости 07:02
Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
РИА Новости вчера в 21:16
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Общество

В России изменятся правила выхода на пенсию

В 2020 году в России изменятся правила выхода на пенсию в связи с пенсионной реформой, согласно которой был увеличен возраст выхода на пенсию.
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Общество

Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря

23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
REGNUM 07:27
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM 17 декабря в 17:28
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
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Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Нева Спорт вчера в 18:04
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