Доллар США и евро слегка снизились на Московской бирже в четверг утром; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря стабильно высоким мировым ценам на нефть.

Доллар и евро слегка снизились к рублю

Общество Михаил Горбачев попал в больницу Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".

Политика Путин ответил на вопрос о предполагаемых дочерях Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой, которую СМИ называют его дочерьми.

Общество Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.

Политика Путин пообещал продолжение индексации пенсий Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.

Политика На пресс-конференции Путина журналистов ограничили в плакатах На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится в четверг, 19 декабря, журналистам не разрешат пользоваться плакатами большого формата, пишет РИА Новости.

Футбол В «Рубине» намекнули на назначение Слуцкого Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» намекнула на возможное назначение российского специалиста Леонида Слуцкого главным тренером команды.

Политика Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.

Общество Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.

Политика В Германии начались переговоры о транзите газа В Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии.

Происшествия Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.

Политика Путин назвал самые сложные моменты своего президентства Президент России Владимир Путин заявил, что самыми сложными моментами за годы его президентства стали теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке.

Политика Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство Голоса разделились четко по партийному признаку — все республиканцы проголосовали против обвинений в адрес Трампа, однако победа осталась за демократами, которых в нижней палате парламента большинство.

Общество Кубанский омбудсмен проверит данные о ветеранских «ночлежках» в Сочи Информация о ветеранских домах в Сочи, которые, по данным журналистов, "превращены в ночлежки", обязательно будет проверена, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

Экономика Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.

Общество В России изменятся правила выхода на пенсию В 2020 году в России изменятся правила выхода на пенсию в связи с пенсионной реформой, согласно которой был увеличен возраст выхода на пенсию.