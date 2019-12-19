Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль укрепляется к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Уточняется, что российская валюта также стабильна по отношению к евро на фоне дорожающей нефти.
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Рубль в начале торгов теснит доллар и евро

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Путин ответил на сравнение себя с эльфом Добби

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Михаил Горбачев попал в больницу

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Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
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Гончарук рассказал, почему приостановлены выплаты казначейства

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Президент Хорватии Колинда Грабар-Киторович в ходе предвыборной кампании выступила на фоне фотографии с президентом России Владимиром Путиным.
Lenta.ru вчера в 08:25
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Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии

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Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
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