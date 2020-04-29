Финансы
КоммерсантъРубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
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Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Комсомольская правда03:16
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Комментарии
Финансы
Сбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50%
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Общество
Представитель ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в РФ
По данным на 29 апреля, в России подтверждено более 99 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.
НТВ вчера в 13:17
Армия и оружие
Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете
Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Недвижимость
Спрос на первичном рынке жилья восстанавливается
Спрос на первичном рынке жилья восстанавливается Анонсированный Владимиром Путиным запуск льготной ипотеки по ставке 6,5% при покупке жилья на первичном рынке взбодрил потенциальных покупателей жилья: они начали активно просматривать объявления о продаже новостроек, в Москве за неделю показатель удвоился.
Коммерсантъ вчера в 12:06
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
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Кино
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Чарли Кокс, известный по исполнению роли супергероя Сорвиголовы в одноименном сериале Netflix, опроверг слухи о возвращении его персонажа в новой части «Человека-паука».
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Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
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В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
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Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило тысячу человек
Еще по три человека заболели в Тихорецком, Красноармейском, Калининском районах и Новороссийске, по два в Усть-Лабинском районе и Геленджике.
Московский Комсомолец Краснодар 03:37
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Здоровье
Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что встречал уникального пациента с коронавирусом.
Lenta.ru 03:57
Экономика
Прибыль НЛМК в 1 квартале снизилась на 24%
Чистая прибыль НЛМК в 1 квартале 2020 года по МСФО выросла на 45% кв/кв до $289 млн в связи с ростом выручки и применению хеджирования валютных рисков, что позволило избежать существенных убытков в связи с девальвацией рубля.
Finam.Ru 04:08
Футбол
Хавбек «Локомотива» Тугарев извинился за слова о зарплатах врачей
Полузащитник московского "Локомотива" Роман Тугарев извинился за слова о зарплатах врачей.
Газета.Ru 03:51
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Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
Общество
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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
Российская газета вчера в 20:37
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
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Volvo представила для России модели 2021 года
Все машины марки получили новые стандартные комплектации. Также был представлен полностью новый состав пакетов оборудования.
RuNews24.ru 04:01
Общество
Восемь новых случаев заражения СOVID-19 выявлено в Карелии
За сутки выявлено восемь новых случаев, сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Карелии.
Петрозаводск говорит 02:16
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В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
REGNUM вчера в 04:09
Общество
Илон Маск раскритиковал карантин в США
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск считает нарушением прав граждан США строгие ограничения, введенные в стране на фоне пандемии коронавируса.
Известия 00:10
Политика
США заявили об угрозе голода в Северной Корее
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Северной Корее существует реальная угроза распространения коронавирусной инфекции и голода.
Lenta.ru вчера в 16:11
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике
Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
Общество
Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку
В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
Спорт
Медведев дважды обыграл Дзюбу в FIFA 20
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу в FIFA 20, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 14:50
Киберспорт
Игра Deep Rock Galactic про космических гномов покидает ранний доступ
Вашингтон, 30 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Разработчики игры Deep Rock Galactic объявили, что она выйдет из раннего доступа 13 мая 2020 года.
REGNUM 03:43
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14 новых заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае
Оперативный штаб сообщил во вторник, 28 апреля о 14 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Kursk.com 28 апреля в 01:59