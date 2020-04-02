Финансы

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineРубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста цены на нефть

На открытии Московской биржи доллар дешевел до 77,36 рубля, евро — до 84,5 рубля, свидетельствуют данные торгов. По данным на 10:50 курс доллара находился на отметке 77,95 рубля, курс евро — 85,46 рубля. Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожала более чем на 10% — до $ 27,3 за баррель.
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Рубль вырос к доллару на открытии торгов

URA.Ru04:07

Курс рубля и биржевые индексы выросли на открытии торгов Московской биржи

ТАСС03:37

Курс рубля на 2 апреля 2020 года: доллар 77,36 рубля, евро - 84,5 рубля

Комсомольская правда03:11

Рубль вырос к доллару и евро

РИА Новости03:20

Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru03:14

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Вести.Ru03:26

Дорожающая нефть тянет наверх и рубль

Фонтанка.Ру03:10
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