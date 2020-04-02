На открытии Московской биржи доллар дешевел до 77,36 рубля, евро — до 84,5 рубля, свидетельствуют данные торгов. По данным на 10:50 курс доллара находился на отметке 77,95 рубля, курс евро — 85,46 рубля. Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожала более чем на 10% — до $ 27,3 за баррель.

Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста цены на нефть

Финансы S&P прогнозирует удвоение доли проблемных кредитов Сегодня, 2 апреля 2020 года, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings заявило, что в текущем году доля проблемных кредитов в российских банках увеличится почти в два раза, с 8% до 15%.

Общество В Италии выявили новые особенности коронавируса Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».

Общество В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции Штрафы предусмотрены также для должностных (от 30 до 50 тысяч рублей) и юридических (от 200 тысяч до полумиллиона рублей) лиц, которые не обеспечили своим подчиненным или сотрудникам возможность соблюдать режим самоизоляции.

Происшествия На Кубани мошенники продавали «официальные» брошюры по коронавирусу Неизвестные звонят в организации, представляются представителем оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом.

Происшествия В Коми замначальника Северной железной дороги подозревают в получении крупной взятки В ходе следствия установлено, что замначальника СЖД совместно с начальником Сосногорского агентства фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО "РЖД" - получили от предпринимателя более 1 млн рублей за возможность перевозки железнодорожным транспортом грузов с нарушениями действующего законодательства.

Политика В МИД оценили возможность визита польской делегации в Катынь "Польская сторона обратилась с официальной просьбой об оказании содействия в организации визита делегации этой страны во главе с премьер-министром Моравецким в Смоленск и Катынь 10 апреля, приуроченного к десятой годовщине авиакатастрофы президентского самолета и 80-летию катынских событий", - сообщила она.

Спорт На базе в Новогорске выявлен спортсмен с коронавирусом Директор универсального тренировочного центра в подмосковном Новогорске Николай Доморацкий сообщил, что у одного из спортсменов, находившихся на базе, выявлен вирус COVID-19.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Здоровье Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

Политика Лукашенко прокомментировал закрытие Россией границ с Белоруссией Москве следовало бы посоветоваться с Минском по вопросу закрытия российско-белорусской границы в связи с коронавирусом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Происшествия Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.

Общество В Забайкалье запретили продажу алкоголя Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.

Футбол В АПЛ хотят увеличить количество замен после возобновления сезона Главные тренеры клубов английской Премьер-лиги и Английской футбольной лиги намерены предложить увеличение количества замен после возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.

Общество В Крыму запретили ездить на автомобилях В период действия режима карантина ездить на автомобилях запрещается, сообщила вице-премьер РК Юлия Жукова на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавируса в Крыму.

Экономика Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.