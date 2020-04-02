Финансы

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineРубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста цены на нефть

На открытии Московской биржи доллар дешевел до 77,36 рубля, евро — до 84,5 рубля, свидетельствуют данные торгов. По данным на 10:50 курс доллара находился на отметке 77,95 рубля, курс евро — 85,46 рубля. Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожала более чем на 10% — до $ 27,3 за баррель.
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Курс рубля и биржевые индексы выросли на открытии торгов Московской биржи

ТАСС03:37

Курс рубля на 2 апреля 2020 года: доллар 77,36 рубля, евро - 84,5 рубля

Комсомольская правда03:11

Рубль вырос к доллару и евро

РИА Новости03:20

На открытии торгов доллар упал ниже ₽78, евро — ниже ₽85

РБК03:19

Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru03:14

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Вести.Ru03:26

Дорожающая нефть тянет наверх и рубль

Фонтанка.Ру03:10
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Финансы

S&P прогнозирует удвоение доли проблемных кредитов

Сегодня, 2 апреля 2020 года, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings заявило, что в текущем году доля проблемных кредитов в российских банках увеличится почти в два раза, с 8% до 15%.
Саминвестор 07:01
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Штрафы предусмотрены также для должностных (от 30 до 50 тысяч рублей) и юридических (от 200 тысяч до полумиллиона рублей) лиц, которые не обеспечили своим подчиненным или сотрудникам возможность соблюдать режим самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Происшествия

На Кубани мошенники продавали «официальные» брошюры по коронавирусу

Неизвестные звонят в организации, представляются представителем оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом.
РИА Новости 08:03
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 06:44
Происшествия

В Коми замначальника Северной железной дороги подозревают в получении крупной взятки

В ходе следствия установлено, что замначальника СЖД совместно с начальником Сосногорского агентства фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО "РЖД" - получили от предпринимателя более 1 млн рублей за возможность перевозки железнодорожным транспортом грузов с нарушениями действующего законодательства.
ТАСС 09:34
Политика

В МИД оценили возможность визита польской делегации в Катынь

"Польская сторона обратилась с официальной просьбой об оказании содействия в организации визита делегации этой страны во главе с премьер-министром Моравецким в Смоленск и Катынь 10 апреля, приуроченного к десятой годовщине авиакатастрофы президентского самолета и 80-летию катынских событий", - сообщила она.
РИА Новости 08:50
Общество

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Спорт

На базе в Новогорске выявлен спортсмен с коронавирусом

Директор универсального тренировочного центра в подмосковном Новогорске Николай Доморацкий сообщил, что у одного из спортсменов, находившихся на базе, выявлен вирус COVID-19.
Вести.Ru 09:21
Здоровье

Режим самоизоляции в Хакасии: кто работает, а кому нельзя

В четверг, 2 апреля, управление пресс-службы и информации главы РХ опубликовало разъяснения: кому можно и нельзя работать.
Хакасия 06:56
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

Говорит Москва 00:33
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Здоровье

Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса

Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
ТАСС вчера в 11:24
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Политика

Китай отправил России 26 тонн гуманитарной помощи

Китай направил в Россию гуманитарный груз, вес которого составляет 26 тонн.
Национальная служба новостей 08:11
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Политика

Лукашенко прокомментировал закрытие Россией границ с Белоруссией

Москве следовало бы посоветоваться с Минском по вопросу закрытия российско-белорусской границы в связи с коронавирусом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
ФАН 06:21
Происшествия

Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева

Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Футбол

В АПЛ хотят увеличить количество замен после возобновления сезона

Главные тренеры клубов английской Премьер-лиги и Английской футбольной лиги намерены предложить увеличение количества замен после возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.
Чемпионат вчера в 23:14
Общество

В Крыму запретили ездить на автомобилях

В период действия режима карантина ездить на автомобилях запрещается, сообщила вице-премьер РК Юлия Жукова на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавируса в Крыму.
ForPost 07:15
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
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Шоу-бизнес

Борющийся с коронавирусом Лещенко обратился к поклонникам

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Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк»

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве во время драки с поножовщиной на парковке торгового центра "Авиапарк" на Ходынском бульваре в Москве.
ТАСС 07:11
Экономика

Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 05:49
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в формате спецшоу

Напомним, что шоу «Евровидение» проходило ежегодно с 1956 года. В этом году музыкальный конкурс был намечен на 12 — 16 мая в Роттердаме.
Интермонитор.ру вчера в 20:42
Общество

Рекламщики просят власти о незамедлительных мерах поддержки

Представитель отрасли наружной рекламы просит власти о незамедлительных мерах поддержки.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:18
Культура

Слепаков записал матерную песню про коронавирус

Автор песни опубликовал видео на YouTube. Семен Слепаков записал матерную песню про коронавирус.
Piter.tv вчера в 05:47
Происшествия

На границах Челябинской области начались массовые проверки водителей

Личным составом полков ДПС ГИБДД города проводятся массовые проверки водителей, устанавливаются причины нарушения режима самоизоляции.
Российская газета 09:15
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