Финансы
БИЗНЕС OnlineРубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста цены на нефть
На открытии Московской биржи доллар дешевел до 77,36 рубля, евро — до 84,5 рубля, свидетельствуют данные торгов. По данным на 10:50 курс доллара находился на отметке 77,95 рубля, курс евро — 85,46 рубля. Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожала более чем на 10% — до $ 27,3 за баррель.
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Финансы
S&P прогнозирует удвоение доли проблемных кредитов
Сегодня, 2 апреля 2020 года, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings заявило, что в текущем году доля проблемных кредитов в российских банках увеличится почти в два раза, с 8% до 15%.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Общество
В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
Штрафы предусмотрены также для должностных (от 30 до 50 тысяч рублей) и юридических (от 200 тысяч до полумиллиона рублей) лиц, которые не обеспечили своим подчиненным или сотрудникам возможность соблюдать режим самоизоляции.
Происшествия
На Кубани мошенники продавали «официальные» брошюры по коронавирусу
Неизвестные звонят в организации, представляются представителем оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом.
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
Происшествия
В Коми замначальника Северной железной дороги подозревают в получении крупной взятки
В ходе следствия установлено, что замначальника СЖД совместно с начальником Сосногорского агентства фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО "РЖД" - получили от предпринимателя более 1 млн рублей за возможность перевозки железнодорожным транспортом грузов с нарушениями действующего законодательства.
Политика
В МИД оценили возможность визита польской делегации в Катынь
"Польская сторона обратилась с официальной просьбой об оказании содействия в организации визита делегации этой страны во главе с премьер-министром Моравецким в Смоленск и Катынь 10 апреля, приуроченного к десятой годовщине авиакатастрофы президентского самолета и 80-летию катынских событий", - сообщила она.
Общество
В Москве родился ребенок с коронавирусом
В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Спорт
На базе в Новогорске выявлен спортсмен с коронавирусом
Директор универсального тренировочного центра в подмосковном Новогорске Николай Доморацкий сообщил, что у одного из спортсменов, находившихся на базе, выявлен вирус COVID-19.
Здоровье
Режим самоизоляции в Хакасии: кто работает, а кому нельзя
В четверг, 2 апреля, управление пресс-службы и информации главы РХ опубликовало разъяснения: кому можно и нельзя работать.
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Здоровье
Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса
Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Политика
Китай отправил России 26 тонн гуманитарной помощи
Китай направил в Россию гуманитарный груз, вес которого составляет 26 тонн.
Политика
Лукашенко прокомментировал закрытие Россией границ с Белоруссией
Москве следовало бы посоветоваться с Минском по вопросу закрытия российско-белорусской границы в связи с коронавирусом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Происшествия
Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева
Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Футбол
В АПЛ хотят увеличить количество замен после возобновления сезона
Главные тренеры клубов английской Премьер-лиги и Английской футбольной лиги намерены предложить увеличение количества замен после возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.
Общество
В Крыму запретили ездить на автомобилях
В период действия режима карантина ездить на автомобилях запрещается, сообщила вице-премьер РК Юлия Жукова на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавируса в Крыму.
Политика
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке
55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк»
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве во время драки с поножовщиной на парковке торгового центра "Авиапарк" на Ходынском бульваре в Москве.
Экономика
Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости
Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в формате спецшоу
Напомним, что шоу «Евровидение» проходило ежегодно с 1956 года. В этом году музыкальный конкурс был намечен на 12 — 16 мая в Роттердаме.
Общество
Рекламщики просят власти о незамедлительных мерах поддержки
Представитель отрасли наружной рекламы просит власти о незамедлительных мерах поддержки.
Культура
Слепаков записал матерную песню про коронавирус
Автор песни опубликовал видео на YouTube. Семен Слепаков записал матерную песню про коронавирус.
Происшествия
На границах Челябинской области начались массовые проверки водителей
Личным составом полков ДПС ГИБДД города проводятся массовые проверки водителей, устанавливаются причины нарушения режима самоизоляции.