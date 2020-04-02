Финансы
БИЗНЕС OnlineРубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста цены на нефть
На открытии Московской биржи доллар дешевел до 77,36 рубля, евро — до 84,5 рубля, свидетельствуют данные торгов. По данным на 10:50 курс доллара находился на отметке 77,95 рубля, курс евро — 85,46 рубля. Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожала более чем на 10% — до $ 27,3 за баррель.
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Комментарии
Общество
Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Во введении пропускного режима в Москве пока нет необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Общество
В Петербурге ограничения по коронавирусу продлены до конца апреля
«Все принятые ранее в Петербурге меры сохраняются в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля», — пояснил он.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Политика
Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов
Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
Политика
Первый самолет с помощью из России прибудет в Сербию 3 апреля
По итогам разговора пресс-служба Кремля сообщила, что Россия предоставит Сербии гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.
Происшествия
Карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице
В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.
Общество
В Тульской области к ограничениям в районах подойдут дифференцированно
Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая.
Энергетика
«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию
«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции
Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
Политика
Архангельский губернатор Орлов подал в отставку
Заявление об отставке написал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Об этом он сообщил на брифинге 2 апреля.
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Игры
Релиз The Last of Us: Part II отложен на неопределённый срок
В сообщении говорится, что SIE приняла трудное решение отложить релиз The Last of Us: Part II и Marvel's Iron Man для VR из-за проблем с логистикой.
Здоровье
32 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Коми
Эжвинской городская больница в Коми стала очагом распространения коронавируса в Коми, 1 апреля сообщает правительство республики Коми.
Авто
Volkswagen начал производство кроссовера больше Teramont
Китайское СП FAW-Volkswagen запустило производство нового полноразмерного кроссовера, который превзойдет Teramont по габаритам и станет самым крупным SUV немецкой марки.
Общество
Липецкие власти собирают деньги на борьбу с коронавирусом
Правительство Липецкой области попросило предприятия и организации региона предоставить финансовую помощь для борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Политика
Владимир Путин начал обращение к гражданам с благодарности
Глава государства в очередной раз обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса и выразил благодарность всему персоналу медицинских организаций.
Энергетика
Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Политика
Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка
Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.
Авто
В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
По замыслу художников, основой возрожденной «Волги» мог бы стать представительский седан Aurus Senat.
Общество
В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом
«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Происшествия
В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом
Главврач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 2 апреля, сообщил на своей странице в Facebook о смерти 39-летнего пациента с коронавирусом.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии
Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций при покупке продуктов во время карантина.
Авто
В России начались продажи пикапа Isuzu D-Max для бездорожья
Японская компания Isuzu начала российские продажи пикапа D-Max в новой комплектации AT35. Об этом 2 апреля пишет «Автостат».
Футбол
Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
Политика
Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля
Обращаясь к гражданам России, Путин пояснил, что введение нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля позволило выиграть время для «упреждающих действий», для мобилизации всех органов власти и наращивания ресурсов системы здравоохранения для более эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Энергетика
Цена нефти на российском рынке стала отрицательной
Падение цен на мировую нефть привело к тому, что на российском рынке нефти ценовые формулы показали отрицательное значение.
Общество
Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани
С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.