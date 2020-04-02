На открытии Московской биржи доллар дешевел до 77,36 рубля, евро — до 84,5 рубля, свидетельствуют данные торгов. По данным на 10:50 курс доллара находился на отметке 77,95 рубля, курс евро — 85,46 рубля. Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожала более чем на 10% — до $ 27,3 за баррель.

Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста цены на нефть

Политика Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Происшествия Карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.

Общество Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.

Политика Архангельский губернатор Орлов подал в отставку Заявление об отставке написал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Об этом он сообщил на брифинге 2 апреля.

Общество В Бергамо российским медикам сварили борщ Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.

Происшествия В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Авто Volkswagen начал производство кроссовера больше Teramont Китайское СП FAW-Volkswagen запустило производство нового полноразмерного кроссовера, который превзойдет Teramont по габаритам и станет самым крупным SUV немецкой марки.

Общество Липецкие власти собирают деньги на борьбу с коронавирусом Правительство Липецкой области попросило предприятия и организации региона предоставить финансовую помощь для борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Политика Владимир Путин начал обращение к гражданам с благодарности Глава государства в очередной раз обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса и выразил благодарность всему персоналу медицинских организаций.

Политика Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.

Общество В Забайкалье запретили продажу алкоголя Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.

Происшествия В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом Главврач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 2 апреля, сообщил на своей странице в Facebook о смерти 39-летнего пациента с коронавирусом.

Политика Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля Обращаясь к гражданам России, Путин пояснил, что введение нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля позволило выиграть время для «упреждающих действий», для мобилизации всех органов власти и наращивания ресурсов системы здравоохранения для более эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.