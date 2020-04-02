Финансы

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineРубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста цены на нефть

На открытии Московской биржи доллар дешевел до 77,36 рубля, евро — до 84,5 рубля, свидетельствуют данные торгов. По данным на 10:50 курс доллара находился на отметке 77,95 рубля, курс евро — 85,46 рубля. Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожала более чем на 10% — до $ 27,3 за баррель.
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Рубль вырос к доллару на открытии торгов

URA.Ru04:07

Курс рубля и биржевые индексы выросли на открытии торгов Московской биржи

ТАСС03:37

Рубль вырос к доллару и евро

РИА Новости03:20

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Вести.Ru03:26

Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru03:14

Курс рубля на 2 апреля 2020 года: доллар 77,36 рубля, евро - 84,5 рубля

Комсомольская правда03:11

Дорожающая нефть тянет наверх и рубль

Фонтанка.Ру03:10
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Во введении пропускного режима в Москве пока нет необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета 12:48
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В Петербурге ограничения по коронавирусу продлены до конца апреля

«Все принятые ранее в Петербурге меры сохраняются в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля», — пояснил он.
ИА Красная Весна 13:31
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В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
RT на русском 13:59
Политика

Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов

Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
ЗакC.Ру 10:10
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Первый самолет с помощью из России прибудет в Сербию 3 апреля

По итогам разговора пресс-служба Кремля сообщила, что Россия предоставит Сербии гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.
ТАСС 13:26
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Карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице

В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.
Коммерсантъ 11:18
Общество

В Тульской области к ограничениям в районах подойдут дифференцированно

Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая.
Первый Тульский 13:00
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«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Коммерсантъ 13:10
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:28
Политика

Архангельский губернатор Орлов подал в отставку

Заявление об отставке написал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Об этом он сообщил на брифинге 2 апреля.
Клуб регионов 10:06
Общество

В Бергамо российским медикам сварили борщ

Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
ТАСС 09:24
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Известия 13:41
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Игры

Релиз The Last of Us: Part II отложен на неопределённый срок

В сообщении говорится, что SIE приняла трудное решение отложить релиз The Last of Us: Part II и Marvel's Iron Man для VR из-за проблем с логистикой.
Чемпионат 14:20
Здоровье

32 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Коми

Эжвинской городская больница в Коми стала очагом распространения коронавируса в Коми, 1 апреля сообщает правительство республики Коми.
ИА Красная Весна вчера в 07:32
Авто

Volkswagen начал производство кроссовера больше Teramont

Китайское СП FAW-Volkswagen запустило производство нового полноразмерного кроссовера, который превзойдет Teramont по габаритам и станет самым крупным SUV немецкой марки.
Автоновости дня 04:20
Общество

Липецкие власти собирают деньги на борьбу с коронавирусом

Правительство Липецкой области попросило предприятия и организации региона предоставить финансовую помощь для борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе администрации региона.
АиФ - Черноземье 07:03
Политика

Владимир Путин начал обращение к гражданам с благодарности

Глава государства в очередной раз обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса и выразил благодарность всему персоналу медицинских организаций.
ГТРК Псков 10:15
Энергетика

Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Московский Комсомолец 11:01
Политика

Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.
Интерфакс 06:42
Авто

В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus

По замыслу художников, основой возрожденной «Волги» мог бы стать представительский седан Aurus Senat.
Вечерний курьер 12:43
Общество

В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом

«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
78.ru вчера в 04:13
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Происшествия

В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом

Главврач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 2 апреля, сообщил на своей странице в Facebook о смерти 39-летнего пациента с коронавирусом.
Известия 14:04
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии

Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций при покупке продуктов во время карантина.
Ясно 04:08
Авто

В России начались продажи пикапа Isuzu D-Max для бездорожья

Японская компания Isuzu начала российские продажи пикапа D-Max в новой комплектации AT35. Об этом 2 апреля пишет «Автостат».
Известия 03:14
Футбол

Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес

Газета.Ru 12:43
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Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля

Обращаясь к гражданам России, Путин пояснил, что введение нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля позволило выиграть время для «упреждающих действий», для мобилизации всех органов власти и наращивания ресурсов системы здравоохранения для более эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Энергетика

Цена нефти на российском рынке стала отрицательной

Падение цен на мировую нефть привело к тому, что на российском рынке нефти ценовые формулы показали отрицательное значение.
VSE42.RU вчера в 22:41
Общество

Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани

С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
ТАСС 11:40
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