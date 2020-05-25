Финансы
ПРАЙМРубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста стоимости нефти
Курс рубля умеренно укрепляется в начале торгов к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника снижается на 12 копеек — до 71,52 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 77,8 рубля.
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Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Армия и оружие
В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:53
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия вчера в 02:03
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Заместитель главы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что зачисление в вузы в 2020 году планируется завершить уже в августе.
Peterburg2.ru вчера в 08:17
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Общество
Япония отменила режим ЧС, введенный из-за коронавируса
Газета.Ru 05:13
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Экономика
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
Lenta.ru 04:33
Общество
В Госдуме дали оценку перспективе снижения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что вероятность того, что в России понизят пенсионный возраст очень мала, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 23 мая в 13:59
Общество
Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»
Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
Технологии
HeadHunter запустил сервис онлайн-собеседований
Для участия в онлайн-собеседовании скачивание приложения и авторизация в сервисе Microsoft Teams не требуются.
Коммерсантъ 01:01
Общество
Эксперт назвал сроки снятия в Петербурге ограничений из-за COVID-19
В Петербурге эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться к осени, а при оптимистичном сценарии основные ограничения начнут снимать в июле-августе.
Российская газета 03:33
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Известия вчера в 19:16
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Республика Татарстан вчера в 11:53
Культура
Названы победители 11 сезона шоу «Танцы со звездами»
В воскресенье, 24 мая, на телеканале "Россия-1" показали финальный выпуск 11-го сезона шоу "Танцы со звездами".
Piter.tv 03:04
Общество
Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве
Sostav.ru вчера в 22:40
Экономика
МЭР хочет включить в план восстановления экономики поддержку гостиниц
Минэкономразвития России предлагает включить в общенациональный план восстановления экономики меры поддержки туризма, в частности гостиничного сектора, сфера обладает большим потенциалом развития, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
РИА Новости 04:26
Общество
Запись закрытого совещания с липецким губернатором появилась в сети
В сети появилась аудиозапись разговора губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и его заместителя Александра Ильина.
ГТРК Липецк 04:57
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Футбол
«Майнц» просит Клоппа забрать сделавшего два хет-трика Вернера
«Майнц» обратился к своему бывшему тренеру Юргену Клоппу и попросил его забрать, наконец, Тимо Вернера к себе.
ProstoProSport 00:15
Общество
Власти Краснодара рассказали, как жителям Адыгеи заезжать в Краснодар
Как теперь заезжать в Краснодар жителям Адыгеи, 25 мая рассказал мэр города Евгений Первышов.
Юга.ру 04:37
Политика
Воспитание в школах и вузах усилят без «обязаловки»
В законе подчёркивается, что школы, техникумы и вузы обязаны информировать учащихся обо всех воспитательных новациях учебной программы.
Парламентская газета 22 мая в 08:49
Армия и оружие
Турция перебросила в Ливию более 300 сирийских наемников
Свыше 300 сирийских наемников прибыли 25 мая в Ливию из Турции.
Газета.Ru 04:40
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
Общество
В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков
15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
Вести.Ru 02:59
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 00:43
Экономика
Шувалов предупредил о плановом убытке ВЭБ.РФ
Глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что 2020 год национальный институт развития опять закончит с убытком, однако достаточность его капитала сохранится на уровне выше 10%.
News.ru 03:00
Общество
Президента Австрии застали в ресторане, который должен был быть закрыт
Директор ресторана пояснил, что закрыл заведение как положено, в 23:00, а президент и его супруга просто сидели на летней веранде, которая на ночь не закрывается, и беседовали.
REGNUM вчера в 12:50
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Происшествия
В Калининградской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Трое пожилых людей, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Калининградской области за последние сутки, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 21, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:27