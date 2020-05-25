Курс рубля умеренно укрепляется в начале торгов к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника снижается на 12 копеек — до 71,52 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 77,8 рубля.

Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста стоимости нефти

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