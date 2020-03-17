Курс доллара к рублю на открытии Московской биржи снизился на 0,87% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74 руб/$. Курс евро упал на 1,8%, до 82,89 руб./€, следует из данных торгов.

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

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