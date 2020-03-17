Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара к рублю на открытии Московской биржи снизился на 0,87% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74 руб/$. Курс евро упал на 1,8%, до 82,89 руб./€, следует из данных торгов.
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Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

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Рубль начал укрепляться к доллару и евро вслед за нефтью

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Курс доллара опустился ниже 74 рублей на открытии торгов

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Рубль закрыл торги в пятницу ростом к евро и доллару

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Строительство крупных дорог в России могут отложить из-за ситуации с коронавирусом и необходимости в наличии финансов для борьбы с инфекцией, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к кабмину.
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