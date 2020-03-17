Финансы
КоммерсантъРубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Курс доллара к рублю на открытии Московской биржи снизился на 0,87% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74 руб/$. Курс евро упал на 1,8%, до 82,89 руб./€, следует из данных торгов.
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Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Ольга Бузова трогательно поздравила Давида Манукяна с днем рождения
Ольга Бузова трогательно поздравила Давида Манукяна с днем рождения Напомним, что Ольга Бузова закрутила роман с Давидом Манукяном спустя 2,5 года после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.
Космос
SpaceX разработает новый сплав для ракет
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Общество
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Саратовские школы и техникумы переходят на дистанционное обучение
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