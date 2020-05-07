Доллар подешевел на 40 копеек — до 74,18 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи утром 7 мая. Курс евро расчетами "завтра" на 10.07 снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 31 копейку — до 80,17 рубля.

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи

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