Экономика
Экономика сегодняРубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи
Доллар подешевел на 40 копеек — до 74,18 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи утром 7 мая. Курс евро расчетами "завтра" на 10.07 снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 31 копейку — до 80,17 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль умеренно вырос к доллару и евро на старте торгов на позитиве с внешних рынков
Интерфакс06 мая в 03:25
Автоматически обработано 7175 источников, обновлено в 07:14, Ашберн
Общество
Мурашко призвал не ориентироваться на «плато» в эпидемии коронавируса
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:28
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
Финансы
Сбербанк понизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк с 8 мая понизил ставки по вкладам в рублях.
Банки.ру 02:17
Общество
В Ростовской области скончались от коронавируса еще четыре человека
За последние сутки в Ростовской области заболели коронавирусом 80 человек, 67 пациентов выздоровели, четверо скончались.
Городской репортер 03:45
Политика
Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР
Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
Авто
ГИБДД выявила более 300 тысяч автомобилей умерших россиян
ГИБДД прекратила регистрацию более 300 тысяч автомобилей, зарегистрированных на умерших владельцев и продолжающих ездить по дорогам.
Автоновости дня вчера в 04:35
Армия и оружие
В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»
Политическая Экспертиза 06:05
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Политика
Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к воинским мемориалам
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия благодарна Австрии за бережное отношение к советским воинским захоронениям.
РЕН ТВ 05:43
Происшествия
Погоня со стрельбой за Jaguar на севере Петербурга попала на видео
Утренняя погоня за пьяным водителем на Jaguar, которого удалось остановить во дворе на проспекте Культуры, попала на видео.
Телеканал Санкт-Петербург 06:30
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
Финансы
Минфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае
В период с 7 апреля по 12 мая ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 млрд руб.
Российская газета 05:23
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:22
Кино
Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри
Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
Родной город вчера в 02:19
Общество
В ассоциации вузов предложили проводить ЕГЭ только для поступающих
Москва, 8 мая 2020, 11:18 — REGNUM Ассоциация «Глобальные университеты» предложила проводить Единый государственный экзамен только для тех, кто впоследствии будет поступать в вузы.
REGNUM 04:18
Общество
Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима
Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными.
РБК вчера в 12:55
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:03
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую войну
У России нет и не может быть чувства вины за начало Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 07:00
Политика
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:17
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»
Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета 06 мая в 12:10
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
Российская газета 04:33
Общество
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18