Финансы
РосбалтРубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже заметно дорожает к доллару США и евро. Так, по состоянию на 10:28 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 58 копеек к предыдущему закрытию до 74 рублей.
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Найдена женщина, затушившая Вечный огонь в Санкт-Петербурге
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США показали корабли НАТО около российской границы
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Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
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Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
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Самый крупный штраф получит Mercedes-Benz — 63,4 миллиона долларов, эта сумма является рекордной для автомобильной отрасли страны.
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В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
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Миллиардер Босов покончил с собой
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Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
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Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
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В «Сампдории» зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом
Ранее о шести новых случаях заболевания коронавирусом сообщила «Фиорентина».
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В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
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