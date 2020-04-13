Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля в понедельник утром растет к доллару и евро на фоне закрепления нефтяных котировок выше 31 доллара за баррель Brent, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск понедельника снижался на 25 копеек – 73,5 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 80,55 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru13 апреля в 03:27

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Коммерсантъвчера в 03:06

Рубль укрепляется на старте торгов благодаря достижению соглашения ОПЕК+

Интерфакс13 апреля в 03:36

Рубль укрепился к евро на открытии торгов

Rambler News Serviceвчера в 03:12

Курс доллара снизился до 73,2 рублей на открытии торгов

Газета.Ru13 апреля в 03:18

Курс доллара на Мосбирже опустился до 73,2 рубля

ТАСС13 апреля в 03:04

Что будет с рублем к концу апреля

Российская газета12 апреля в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 00:40, Ашберн

Комментарии

Футбол

Сезон в Англии может возобновиться 6 июня

Футбольный сезон в Англии могут возобновить 6 июня.
Soccer.ru 13 апреля в 10:37
Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ вчера в 23:10
82
Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
13
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
311
Экономика

Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке

Подробнее о требованиях банков и мерах властей по поддержке ипотеки читайте в материале "РБК Pro" Кто поднял порог первоначального взноса "Открытие", Росбанк и Совкомбанк одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте.
РБК 00:00
Политика

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
2,7K
Общество

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Российская газета вчера в 17:22
417
Здоровье

Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края

Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
170
Общество

Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок

Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa вчера в 15:44
54
Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
163
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
2,9K
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,5K
Здоровье

Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе

Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
174
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
69
Экономика

Российские операторы связи предупредили о росте тарифов

Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости вчера в 03:59
2,5K
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
3,3K
Армия и оружие

Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси

Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
138
Политика

На Украине допустили нанесение ракетного удара по России

Известия вчера в 19:39
559
Наука

Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат

Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме.
Известия вчера в 18:07
47
Происшествия

На Колыме заразились коронавирусом 15 старателей артели «Кривбасс»

Коронавирус подтвержден у 15 старателей артели «Кривбасс» на Колыме.
Известия 00:16
20
Экономика

Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий

Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ вчера в 14:15
454
Здоровье

России предрекли рост числа инвалидов после эпидемии коронавируса

России предрекли рост числа инвалидов после окончания эпидемии коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
Lenta.ru вчера в 19:44
7
Общество

Врач рассказал об опасности самодельного антисептика

"Если мы говорим о неспиртосодержащих антисептиках, содержащих хлоргексидин, то они действуют против некоторых бактерий и почти не действует против вируса", - объяснил врач.
РИА Новости вчера в 23:05
1
Политика

Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет

Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 13 апреля в 11:31
506
Фигурное катание

Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег

РИА Новости вчера в 06:00
Транспорт

Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие у пассажиров.
РБК вчера в 16:15
78
Здоровье

В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
915
Авто

Марка Renault сократит рынки присутствия

SpeedMe вчера в 02:18
2
Здоровье

Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
7
Армия и оружие

В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»

На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 вчера в 13:01
32
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное