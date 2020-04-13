Финансы
ПРАЙМРубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля в понедельник утром растет к доллару и евро на фоне закрепления нефтяных котировок выше 31 доллара за баррель Brent, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск понедельника снижался на 25 копеек – 73,5 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 80,55 рубля.
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Курс рубля на 14 апреля 2020: Доллар подешевел до 73,2 рублей, евро - упал ниже 80 рублей
Комсомольская правда05:25
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 20:07, Ашберн
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